Bojnická zoo prijala do rehabilitačnej stanice dve mláďatá rysa
Autor TASR
Bojnice 23. januára (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach prijala v uplynulých dňoch do svojej rehabilitačnej stanice dve mláďatá rysa ostrovida. Samice sa pravdepodobne narodili v máji minulého roka, ochranári ich odchytili v Strážovských vrchoch, kde ich už dlhší čas pozorovali bez matky. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
„Matka, s ktorou mláďatá ešte koncom roka 2025 spozorovali, pravdepodobne uhynula. Pre mláďatá ide o kritické obdobie, keďže sú na matku stále odkázané - učí ich loviť, vyhýbať sa rizikám a orientovať sa v prostredí,“ načrtla zoo.
Osirelé rysy sú v takýchto prípadoch podľa nej nútené vyhľadávať ľahko dostupnú potravu, čo sa potvrdilo aj v tomto prípade. „Zdržiavali sa v blízkosti uhynutej, zrazenej zveri. Zo záberov fotopascí bolo zároveň zrejmé, že jedno z mláďat má poranenú ľavú prednú končatinu. Bez zásahu človeka by s veľkou pravdepodobnosťou neprežilo. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné odchytiť obe mláďatá,“ priblížila.
Celý odchyt inicioval dlhoročný ochranár a bývalý pracovník Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Strážovské vrchy Beňadik Machciník. „Po dohode so Správou CHKO bolo nainštalované odchytové zariadenie a krátko po jeho sprevádzkovaní sa oba rysy podarilo postupne a bez komplikácií odchytiť,“ doplnila zoo.
Pri prvotných veterinárnych vyšetreniach sa podľa nej potvrdilo, že jedna zo samíc má otvorenú a zapálenú ranu na prednej končatine. Príčina poranenia zatiaľ nie je potvrdená. „V súčasnosti zabezpečujeme ďalšie podrobné vyšetrenia, ktoré majú objasniť kompletný zdravotný stav rysov. Na výsledky ešte čakáme, v najbližších dňoch absolvujú ešte ďalšie vyšetrenia a na ich základe zvolíme a vyhodnotíme ďalší postup liečby a starostlivosti,“ ozrejmila zoo.
Zaujímavosťou podľa nej je, že obe samice sú mimoriadne pokojné a nevykazujú stresové reakcie na prítomnosť ľudí, čo je u voľne žijúcich rysov veľmi neobvyklé. „Aj tento aspekt bude predmetom ďalšieho odborného posudzovania. Teda, či bude možné ich navrátenie späť do voľnej prírody alebo bude potrebné hľadať iné riešenie v ich najlepšom záujme,“ dodala.
