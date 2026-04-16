Bojnická zoo prijala juvenilnú samicu zubra, ktorá prišla o matku
Transport sa uskutočnil bez komplikácií, zviera vyložili plynulo a v súlade s platnými štandardami pre manipuláciu s veľkými kopytníkmi.
Autor TASR
Bojnice 16. apríla (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice prijala tento týždeň juvenilnú samicu zubra hrivnatého. Mladá samica prišla o matku. Transport do Bojníc sa uskutočnil v úzkej spolupráci s Národným parkom (NP) Poloniny. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
„Presun mladej samice predstavuje významný príspevok k ochrane a manažmentu tohto vzácneho druhu. Vzhľadom na vek jedinca by jeho šance na prežitie vo voľnej prírode boli v súčasnosti výrazne limitované, preto jeho umiestnenie v kontrolovaných podmienkach predstavuje najvhodnejšie riešenie,“ priblížila zoo.
Spomenula, že transport sa uskutočnil bez komplikácií, zviera vyložili plynulo a v súlade s platnými štandardami pre manipuláciu s veľkými kopytníkmi. „Pred naložením ho dočasne uviedli do celkovej anestézie, pričom sa odobrali biologické vzorky na účely komplexného veterinárneho vyšetrenia a ďalšieho monitoringu zdravotného stavu,“ doplnila.
Samica je aktuálne umiestnená v chovnom zariadení mimo návštevníckej trasy, ktoré bolo upravené tak, aby spĺňalo všetky požiadavky na bezpečnosť, welfare a špecifiká chovu tohto druhu, a to tak z pohľadu zvieraťa, ako aj ošetrovateľov.
„Zviera sa podľa prvých pozorovaní adaptovalo na nové prostredie bez väčších komplikácií. Nezaznamenali sme prejavy stresu nad rámec očakávaných adaptačných reakcií. O ďalšom osude samice sa rozhodne počas najbližších mesiacov, počas ktorých bude Národná zoologická záhrada úzko spolupracovať s NP Poloniny a ďalšími zainteresovanými odborníkmi,“ dodala zoo.
