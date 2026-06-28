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Bojnická zoo prijala pre horúčavy opatrenia, ochladzuje zvieratá
Rôznymi opatrenia pre zvieratá, ale aj návštevníkov sa bojnická zoo snaží zmierniť vplyv horúčav na zdravie zvierat a pohodlie návštevníkov.
Autor TASR
Bojnice 28. júna (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice prijala v súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami viaceré opatrenia. Okrem iného zabezpečuje ochladzovanie zvierat aj expozícií. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti.
„Niektoré zvieratá majú k dispozícii bazény, vodné plochy či rozprašovače,“ uviedla ďalej zoo.
Upozornila, že mnohé zvieratá nie sú v teplom počasí veľmi aktívne, prosí preto návštevníkov, aby to rešpektovali a nesnažili sa zvieratá rušiť v prípade, že oddychujú. „Naopak, horúce dni vyhovujú tropickým motýľom, ktoré návštevníci nájdu v motýlej záhrade v blízkosti budovy vivária,“ podotkla.
Rôznymi opatrenia pre zvieratá, ale aj návštevníkov sa bojnická zoo snaží zmierniť vplyv horúčav na zdravie zvierat a pohodlie návštevníkov. „Počas horúcich letných dní je pre zvieratá zabezpečený chládok v ich chovných zariadeniach a samozrejme dostatočné množstvo vody,“ priblížila ďalej zoo na svojom webe.
V niektorých výbehoch zabezpečuje zvieratám dostatočný tieň a chládok aj množstvo drevín, pod ktorými často odpočívajú. „Okrem toho sa zvieratám podáva množstvo ovocia a zeleniny, z ktorej takisto dokážu prijať tekutiny. Slonom sa zvykne podávať vychladený melón, ktorý ich osvieži, ľadovú pochúťku vo forme kusov ovocia zamrznutých v ľade môžu dostať v prípade extrémnych horúčav opice, pandy červené či medvede,“ ozrejmila zoo.
Aby sa aj návštevníci mohli počas návštevy Národnej zoologickej záhrady Bojnice v týchto horúčavách osviežiť, na viacerých miestach v areáli zoo sú nainštalované tzv. hmlové brány. Zoo návštevníkom odporúča, ak chcú zvieratá vidieť, aby prišli na prehliadku radšej v ranných alebo podvečerných hodinách.
„Niektoré zvieratá majú k dispozícii bazény, vodné plochy či rozprašovače,“ uviedla ďalej zoo.
Upozornila, že mnohé zvieratá nie sú v teplom počasí veľmi aktívne, prosí preto návštevníkov, aby to rešpektovali a nesnažili sa zvieratá rušiť v prípade, že oddychujú. „Naopak, horúce dni vyhovujú tropickým motýľom, ktoré návštevníci nájdu v motýlej záhrade v blízkosti budovy vivária,“ podotkla.
Rôznymi opatrenia pre zvieratá, ale aj návštevníkov sa bojnická zoo snaží zmierniť vplyv horúčav na zdravie zvierat a pohodlie návštevníkov. „Počas horúcich letných dní je pre zvieratá zabezpečený chládok v ich chovných zariadeniach a samozrejme dostatočné množstvo vody,“ priblížila ďalej zoo na svojom webe.
V niektorých výbehoch zabezpečuje zvieratám dostatočný tieň a chládok aj množstvo drevín, pod ktorými často odpočívajú. „Okrem toho sa zvieratám podáva množstvo ovocia a zeleniny, z ktorej takisto dokážu prijať tekutiny. Slonom sa zvykne podávať vychladený melón, ktorý ich osvieži, ľadovú pochúťku vo forme kusov ovocia zamrznutých v ľade môžu dostať v prípade extrémnych horúčav opice, pandy červené či medvede,“ ozrejmila zoo.
Aby sa aj návštevníci mohli počas návštevy Národnej zoologickej záhrady Bojnice v týchto horúčavách osviežiť, na viacerých miestach v areáli zoo sú nainštalované tzv. hmlové brány. Zoo návštevníkom odporúča, ak chcú zvieratá vidieť, aby prišli na prehliadku radšej v ranných alebo podvečerných hodinách.