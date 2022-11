Bojnická zoo sa stará o mláďa rysa Karla, prišiel z Chorvátska

Bojnice 8. novembra (TASR) - Zamestnanci rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach sa v tomto období starajú o mláďa rysa z chorvátskych hôr. Do Bojníc ho priviezli koncom októbra zo Záhrebu na základe požiadavky tamojších štátnych orgánov. Informovala o tom vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.



"Rysa s menom Karlo našli v nelichotivom zdravotnom stave v chorvátskych horách. Následne ho transportovali do zoologickej záhrady v Záhrebe, ktorá je oficiálnym záchranným centrom pre prísne chránené živočíchy v Chorvátsku. Tam mu poskytli neodkladnú prvú pomoc," načrtla Klasová.



Transfer rysa na trase Záhreb – Bojnice podľa nej zrealizovali na základe žiadosti chorvátskeho ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a riaditeľstva pre ochranu prírody. "Nakoľko Národná zoologická záhrada Bojnice má s rehabilitáciou rysích mláďat bohaté skúsenosti, vyhliadky tohto rysa sú v našej organizácii podstatne nádejnejšie ako v Chorvátsku," skonštatovala.



Prejavenie dôvery od iného štátu v súvislosti s rehabilitáciou rysov je pre bojnickú zoo podľa Klasovej zadosťučinením a cťou, odmenou za jej výnimočný prístup k ochrane a záchrane tohto druhu. "Pre nás to ale nie je žiadne prekvapenie, pretože si uvedomujeme, na akej vysokej úrovni je naša práca v zahraničí cenená. Už niekoľko rokov evidujeme podobné žiadosti aj z iných krajín," doplnil hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice Branislav Tám. Zoológovia podľa neho veria, že sa mláďa rysa ostrovida v dobrej kondícii vráti v rámci projektu LIFE späť do voľnej prírody.