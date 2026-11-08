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Bojnická zoo uskutočnila transport samice dikdika Kirkovho do ČR
Dikdik Kirkov patrí medzi najmenšie antilopy sveta. Vyznačuje sa predĺženou nosovou časťou hlavy, ktorá zohráva významnú úlohu pri termoregulácii.
Autor TASR
Bojnice 8. novembra (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice uskutočnila tento týždeň transport samice dikdika Kirkovho do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem v Českej republike. Ako informovala zoologická záhrada na sociálnej sieti, presun sa realizoval na základe odporúčania koordinátora Európskeho ex situ programu.
„Takéto presuny sú dôležitou súčasťou koordinovaného manažmentu populácií v ľudskej starostlivosti. Prispievajú k zachovaniu genetickej diverzity, vhodnej demografickej štruktúry a dlhodobej životaschopnosti populácie,“ vysvetlila vedúca zoologického odboru bojnickej zoo Lucia Ivenzová. Súčasťou prípravy na transport bolo aj vykonanie potrebných veterinárnych vyšetrení vrátane testovania na vírus katarálnej horúčky oviec.
Dikdiky Kirkove sú súčasťou bojnickej zoologickej kolekcie už od roku 2004. Za toto obdobie sa v zoo narodilo celkovo 21 mláďat. „S ich chovom plánujeme do budúcna pokračovať a naďalej rozvíjať naše odborné skúsenosti v oblasti starostlivosti o tento druh a jeho reprodukcie,“ doplnila Ivenzová.
Dikdik Kirkov patrí medzi najmenšie antilopy sveta. Vyznačuje sa predĺženou nosovou časťou hlavy, ktorá zohráva významnú úlohu pri termoregulácii. Tieto africké antilopy žijú prevažne v monogamných pároch a svoje teritórium si označujú sekrétmi z predočných žliaz.
„Takéto presuny sú dôležitou súčasťou koordinovaného manažmentu populácií v ľudskej starostlivosti. Prispievajú k zachovaniu genetickej diverzity, vhodnej demografickej štruktúry a dlhodobej životaschopnosti populácie,“ vysvetlila vedúca zoologického odboru bojnickej zoo Lucia Ivenzová. Súčasťou prípravy na transport bolo aj vykonanie potrebných veterinárnych vyšetrení vrátane testovania na vírus katarálnej horúčky oviec.
Dikdiky Kirkove sú súčasťou bojnickej zoologickej kolekcie už od roku 2004. Za toto obdobie sa v zoo narodilo celkovo 21 mláďat. „S ich chovom plánujeme do budúcna pokračovať a naďalej rozvíjať naše odborné skúsenosti v oblasti starostlivosti o tento druh a jeho reprodukcie,“ doplnila Ivenzová.
Dikdik Kirkov patrí medzi najmenšie antilopy sveta. Vyznačuje sa predĺženou nosovou časťou hlavy, ktorá zohráva významnú úlohu pri termoregulácii. Tieto africké antilopy žijú prevažne v monogamných pároch a svoje teritórium si označujú sekrétmi z predočných žliaz.