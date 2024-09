Bojnická zoo uspala jaguára Dianu, do zoo prišla z nelegálneho chovu

Bojnice 4. septembra (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice uspala v utorok (3. 9.) jaguára amerického. Samici Diane sa rapídne zhoršil zdravotný stav. Do Bojníc prišla z nelegálneho chovu. Zoo o tom v stredu informovala na svojom webe.



"Diana sa narodila v roku 2000. Do Bojníc prišla v roku 2006 z nelegálneho chovu. Pôvodný majiteľ jej dal operačne odstrániť pazúry, čo nám znemožnilo spojiť Dianu s partnerom. Pazúry sú totiž významnou súčasťou komunikácie. Jej príbeh sa stal však upozornením na problémy nelegálnych chovov," uviedla zoo.



Vo voľnej prírode sa jaguár americký dožíva 11 až 12 rokov, v ľudskej starostlivosti to môže byť aj 20. "Diana mala 24 rokov. Veľmi dlho sa tešila dobrej kondícii. V poslednom období však bol badateľný jej vyšší vek, pribúdali zdravotné komplikácie. V utorok sa jej zdravotný stav rapídne zhoršil. Po obhliadke veterinárnym lekárom sme preto pristúpili k neľahkému rozhodnutiu a Dianu sme uspali," priblížila zoo.