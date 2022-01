Bojnická zoo sa vlani tešila viacerým zvieracím prírastkom

Bojnice 28. januára (TASR) - Prírastky na viacerých chovateľských úsekoch zaznamenala počas minulého roka Národná zoologická záhrada v Bojniciach. Chov rozšírili mláďatá kopytníkov, šeliem, opíc či vtákov. Viacero jedincov z Bojníc putovalo do iných zoologických záhrad. Informoval o tom hovorca zoo Pavel Procner.



"V bojnickej zoo sa vlani narodili dve antilopy vrané i štyri mláďatá antilopy dikdik. Do expozície antilopy kudu veľký pribudli taktiež dva jedince, ktoré prišli z francúzskej zoologickej záhrady La Palmyre," načrtol Procner.



Okrem nich podľa neho pribudla v zoo aj antilopa jeleňovitá a do zoologickej záhrady v maďarskom meste Sostó putoval z expozície chovný samec antilopy jeleňovitej.



Na Svetový deň zvierat, teda 4. októbra 2021, prišiel na svet pásavec guľovitý. "Aj v ubikácii zebry Hartmannovej sme zaznamenali dve narodenia zdravých a nádherných samíc. Ďalšie prírastky sme evidovali v expozícii kozorožca kamerunského. Z olomouckej zoo nám priviezli chovného samca," priblížil Procner.



Z tej istej zoo prijali v Bojniciach podľa neho aj dve samice markhura turkménskeho, do Bayreuthu transportovali štyri samice jeleňa sika Dybowského. "Do poľského Krakowa sme transportovali dve paovce hrivnaté a do Cerovej vrchoviny boli deponované dve samice somára domáceho," ozrejmil.



Bojnickú zoo opustili dve samice a dva samce antilopy dikdik Kirkov, nový domov si našli v Slovinsku, Dánsku a Českej republike na základe rozhodnutia koordinátora Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií.



Začiatkom novembra 2021 z expozície národnej zoo transportovali dve samice jeleňa bieloústeho, a to do chovu v Berlíne. Pavilón opíc sa zase rozrástol o dve samičky guerézy pláštikovej. "V expozícii rysa karpatského sme zbohatli o krásnu samicu, ktorú k nám priviezli zo zoo v Jihlave. Do vivária sme prijali niekoľko prírastkov zo zoologickej záhrady Hodonín, ktorú v druhej polovici júna minulého roka zasiahlo ničivé tornádo. K nim pribudlo tiež ďalších 80 kusov cichlidiek, daniek, mreniek, mečoviek, gupiek," ozrejmil Procner.



Veľký transport na úseku šeliem podľa neho zaznamenala zoo ešte začiatkom mája 2021, keď do zooparku vo Francúzsku previezli jednu samicu a dvoch samcov medveďa hnedého, ako i tri samice vlka eurázijského. "Na úseku vtáctva sme zbohatli o niekoľko nových druhov. Vlastným odchovom sme sa rozrástli o 25 jedincov, z čoho v dvoch prípadoch išlo o prvoodchov," dodal.