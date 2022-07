Bojnická zoo vypustila do voľnej prírody 5 bocianov, jeden mal protézu

Bojnice 30. júla (TASR) - Odborníci z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach vypustili počas júla do voľnej prírody päticu bocianov bielych. Medzi troma jedincami, ktoré prijali do rehabilitačnej stanice zoo a dvoma mláďatami, bol i bocian s protézou nohy. Informoval o tom hovorca zoo Pavel Procner.



"Bociany biele sú svojím výskytom a chovom už desaťročia úzko späté s Národnou zoo Bojnice. Za jej bránami sa zoológovia nielenže venujú ich chovu, ale v rámci rehabilitačnej stanice upriamujú svoju pozornosť na liečenie ťažkých zranení, ktoré utrpeli vo voľnej prírode," spomenul Procner.



Veľmi úspešné sú podľa neho i vypúšťacie programy, v ktorých sa im podarilo hneď niekoľko progresov. Posledný z nich zabezpečili odborníci v júli, keď do voľnej prírody v oblasti košovských jazier vypustili päť jedincov. "Išlo o tri exempláre, ktoré boli do Národnej zoo Bojnice prijaté s rôznymi zraneniami a v slabej kondícii, ako i dve mláďatá, ktoré opustili svoje hniezdo. "Ani jeden zo spomínanej trojice nebol schopný odletieť do zimoviska a pomoc našli práve v rehabilitačnej stanici bojnickej zoo," priblížil Procner.



V jednom prípade zoo dokonca podľa neho zaznamenala kuriózny prípad, keď sa bocianovi po amputácii nohy podarilo transplantovať kovový implantát. "Ide o zásadný moment, pretože vypúšťanie bociana s protézou je pre našich zoológov absolútnou premiérou," podotkol.



Bociana, ktorému museli amputovať nohu, našli v auguste 2020 v katastrálnom území obce Biely Kostol v okrese Trnava. Následne ho umiestnili v chovnej stanici v Ratnovciach. Išlo o prvú takúto operáciu na Slovensku vôbec. "Do rehabilitačnej stanice pri Národnej zoo Bojnice bociana priviezla Štátna ochrana prírody SR ešte v roku 2020. Tam zotrval takmer dva roky a táto doba bola potrebná na jeho sledovanie a plnohodnotné uzdravenie," ozrejmil Procner.



Na vypúšťanie sa v zoo podľa neho pripravovali niekoľko dní, dva mladé jedince, pre ktoré to bola vo voľnej prírode premiéra, vzlietli okamžite. "V prípade takzvaných hendikepov si ich adaptácia vyžiadala niekoľko dní. V súčasnosti bocianov monitorujeme prostredníctvom telemetrie a veríme, že sa čoskoro plnohodnotne rozlietajú a užijú si slobodu na šírom nebi," dodal.