Bojnická zoo zaznamenala prírastok u kapybár i tamarína
Autor TASR
Bojnice 12. januára (TASR) - Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnilo mláďa kapybary močiarnej. Ide o prvý tohtoročný prírastok bojnickej zoo, ešte v decembri sa tam narodilo aj mláďa tamarína červenobruchého. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
Malá kapybara sa narodila samici Báre začiatkom januára. „Mama sa príkladne stará a drobec sa má zatiaľ k svetu,“ uviedla zoo. Kapybary sa momentálne podľa nej nachádzajú vo vnútorných priestoroch tzv. zimovníka, kde ich návštevníci môžu vidieť.
Bojnická zoo doplnila kolekciu zvierat o dve kapybary močiarne v minulom roku, samec má meno Kápo a samica Bára. Najväčší hlodavec sveta dorastá do výšky 50 až 60 centimetrov, má dĺžku približne 130 centimetrov a vážiť môže ako dospelý človek 50 až 70 kilogramov. Vo voľnej prírode sa vyskytuje na severe a v strede Južnej Ameriky. Menšiu inváznu skupinu tiež pozorovali na Floride. Dožíva sa šesť až 12 rokov, pričom dospelosť dosahuje približne vo veku 15 mesiacov. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu zvierat je kapybara močiarna málo dotknutý druh so stabilnou populáciou. Najviac ju ohrozuje lov kvôli mäsu a koži. Koža kapybary je v Južnej Amerike cenená.
Prírastok zaznamenala bojnická zoo i medzi primátmi. Malý tamarín červenobruchý sa tam narodil vlani v decembri. Tento druh chová zoo od roku 2005. Patrí medzi juhoamerické pazúrikaté opice a je jedným zo 17 druhov tamarínov rodu Saguinus. Vyskytuje sa v amazonskej časti Brazílie. Typickým znakom druhu sú bielo obrúbené pery a biely nos, červenohnedé brucho a spodná strana nôh, čiernohnedý až sivohnedý chrbát. Dožíva sa približne desať rokov, pohlavne dospieva vo veku 20 mesiacov. V rodine môže žiť niekoľko generácií spolu.
