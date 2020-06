Bojnická zoo získala mladého samca takina zlatého

Bojnice 8. júna (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach získala mladého samca takina zlatého. Kopytník prišiel do Bojníc zo Zoo Drážďany. Aiguo má viac ako dva roky a po dosiahnutí pohlavnej dospelosti bude súčasťou novej chovnej skupiny vzácnych a málo známych kopytníkov. Informoval o tom hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



"Z Bojníc zase odcestoval do nemeckej Zoo Halle, kde ho čaká zaradenie do chovu a zabezpečenie potomstva, desaťročný samec Fošan. Ten prišiel do Bojníc v roku 2011. Transport oboch jedincov národná zoo zabezpečila na základe požiadavky Zoo Liberec," uviedol Slašťan.



Takiny pochádzajú z oblastí východne od Himalájí. Donedávna chovali tieto zvieratá len zoologické záhrady v Číne. Od roku 2011 ako jediná zoo na Slovensku chová takina zlatého len Národná zoo Bojnice. Jeho chovom sa zaradila medzi sedem európskych zoologických záhrad, ktoré tento vzácny poddruh chovajú. Do záchranného programu a koordinovaného chovu je k dnešnému dňu zapojených 11 zoo z celého sveta.



Takin zlatý žije v nadmorských výškach od 1300 do 2800 metrov, obvykle v malých stádach do 20 jedincov. Živí sa rastlinami, trávami, listmi drevín a kôrou stromov. Pohlavnú dospelosť dosahuje vo veku približne piatich rokov a priemerne sa dožíva 20 rokov. Dorastá do výšky 140 centimetrov a hmotnosti až 350 kilogramov.



Tento druh ohrozuje najmä ľudská činnosť ako odlesňovanie, poľovníctvo či rušenie a fragmentácia biotopov. "V Číne sú všetky poddruhy chránené a zaradené do kategórie vnútroštátneho zákona o divokej zveri, hoci malý počet takinov sa každoročne uloví v poplatkových odlovoch. Od roku 2003 bolo postupne v Číne zriadených na ochranu tohto druhu 14 prírodných rezervácií, ktoré majú spolu rozlohu asi 3250 štvorcových kilometrov," dodal Slašťan.