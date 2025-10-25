< sekcia Regióny
Bojnická zoo zrekonštruovala pavilón opíc
K rekonštrukcii pavilónu pristúpila zoo pre jeho nevyhovujúci stav. Jeho komplexnú obnovu naposledy realizovala v rokoch 1996 až 2002.
Autor TASR
Bojnice 25. októbra (TASR) - Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach. Čiastočnú obnovu objektu dokončila zoo v tomto období, práce financovala z dotácie od vlády SR a Environmentálneho fondu.
K rekonštrukcii pavilónu pristúpila zoo pre jeho nevyhovujúci stav. Jeho komplexnú obnovu naposledy realizovala v rokoch 1996 až 2002. „Zoo zabezpečila výmenu skiel a rámov, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, boli popraskané a nebezpečné pre návštevníkov, ale i samotné zvieratá. Táto výmena tvorila 80 až 90 percent prác,“ uviedla vedúca oddelenia marketingu zoo Andrea Klasová.
Pavilón podľa nej dostal novú omietku, zoo zabezpečila i výmenu podlahy vo vnútri pavilónu. „Je z gumy, ktorá prináša pocit mäkkosti pri chôdzi návštevníkov,“ doplnila.
S prácami na čiastočnej obnove objektu začala zoo ešte v minulom roku. „Rekonštrukcia trvala dlhšie, ako sme predpokladali. Práce sme zabezpečovali za plnej prevádzky pavilónu, robili sme ich teda postupne a zvieratá sme museli privierať,“ ozrejmila Klasová.
Vláda SR schválila bojnickej zoo na odstránenie havarijného stavu pavilónu opíc 230.000 eur na svojom výjazdovom rokovaní vlani v máji v Handlovej. Financie na tento účel išli z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR.
