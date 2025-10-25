Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Regióny

Bojnická zoo zrekonštruovala pavilón opíc

.
Guarézy pláštikové v pavilóne opíc v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

K rekonštrukcii pavilónu pristúpila zoo pre jeho nevyhovujúci stav. Jeho komplexnú obnovu naposledy realizovala v rokoch 1996 až 2002.

Autor TASR
Bojnice 25. októbra (TASR) - Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach. Čiastočnú obnovu objektu dokončila zoo v tomto období, práce financovala z dotácie od vlády SR a Environmentálneho fondu.

K rekonštrukcii pavilónu pristúpila zoo pre jeho nevyhovujúci stav. Jeho komplexnú obnovu naposledy realizovala v rokoch 1996 až 2002. „Zoo zabezpečila výmenu skiel a rámov, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, boli popraskané a nebezpečné pre návštevníkov, ale i samotné zvieratá. Táto výmena tvorila 80 až 90 percent prác,“ uviedla vedúca oddelenia marketingu zoo Andrea Klasová.

Pavilón podľa nej dostal novú omietku, zoo zabezpečila i výmenu podlahy vo vnútri pavilónu. „Je z gumy, ktorá prináša pocit mäkkosti pri chôdzi návštevníkov,“ doplnila.

S prácami na čiastočnej obnove objektu začala zoo ešte v minulom roku. „Rekonštrukcia trvala dlhšie, ako sme predpokladali. Práce sme zabezpečovali za plnej prevádzky pavilónu, robili sme ich teda postupne a zvieratá sme museli privierať,“ ozrejmila Klasová.

Vláda SR schválila bojnickej zoo na odstránenie havarijného stavu pavilónu opíc 230.000 eur na svojom výjazdovom rokovaní vlani v máji v Handlovej. Financie na tento účel išli z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť