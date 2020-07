Bojnická zoologická záhrada získala chovný pár zebier bezhrivých

Bojnice 2. júla (TASR) – Národná zoologická záhrada Bojnice získala chovný pár zebier bezhrivých. V súčasnosti sa považujú za najohrozenejší poddruh zebry stepnej. Bojnická zoo sa tak chovom zapojila do česko-slovenského programu záchrany tohto kopytníka, informoval jej hovorca Jaroslav Slašťan.



Chovný pár zebier bezhrivých získala národná zoo z poľskej Safari Zoo Borysew. „Tento poddruh zebier je vo voľnej prírode, ale aj v zoologických záhradách, veľmi vzácny. Podľa databázy Zims sa v európskych zoo chová len 20 jedincov v ôsmich zariadeniach," uviedol Slašťan.



Zebra bezhrivá je najsevernejším poddruhom zebry stepnej. V Južnom Sudáne sa v súčasnosti už žiadne zebry bezhrivé nevyskytujú, situácia v západnej Keni je nepriehľadná a údaje z týchto oblastí chýbajú.



„Tento vzácny poddruh zebry stepnej sa dnes vyskytuje iba v Ugande, ktorá aktuálne uvádza len tri lokality, kde sa tieto zebry vyskytujú. Od ostatných stepných zebier sa odlišuje tým, že najmä dospelým samcom hriva chýba alebo ju majú len veľmi krátku," priblížil Slašťan.



Ďalším typickým znakom tohto poddruhu sú podľa neho široké čierne pruhy končiace až na bruchu a široké pruhy siahajúce až ku kopytám. „Pruhovanie im však chýba na ušniciach, ktoré sú buď biele alebo len s jedným pruhom v ich hornej časti. Je to jediný poddruh zebry, pri ktorom nebola pozorovaná infanticída, teda zabíjanie mláďat samcami," doplnil.



Zároveň sa v Národnej zoo Bojnice skončil chov zebier Chapmanových, pretože po takmer ročnom pobyte chovaný pár odchádza do poľského Safari Zoo Borysew. Samica Kya, narodená v roku 2018, a šesťročný samec Ugo tam nájdu svoj nový domov.