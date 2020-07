Bojnické kúpele využili pandémiu na rekonštrukciu jedného z bazénov

Bojnice 9. júla (TASR) - Bojnické kúpele využili dočasné zatvorenie svojho areálu pre pandémiu nového koronavírusu na rekonštrukčné práce. V areáli liečebného domu Mier zrekonštruovali bazén, pri Baníku stavajú nový kúpeľný dom.



"Stavieb je viac ako desať. Najdôležitejšou je rekonštrukcia bazénu pri Mieri, ktorý sa rekonštruoval za približne 500.000 eur, lebo na tom záleží naša prevádzka. Najväčšou investíciou je kúpeľný dom Kozlišov, ktorý bude mať 400 lôžok, a ktorý by sme chceli spúšťať do prevádzky o 1,5 roka. Náklady predstavujú približne 20 až 25 miliónov eur," priblížil pre TASR šéf kúpeľov Slavomír Eliaš.



Kúpele budujú i bistro vo svojom areáli v blízkosti Opatoviec nad Nitrou, ktoré bolo predtým neudržiavané. "Je to drevostavba, ale pomerne veľká s rozlohou 1200 metrov štvorcových, bude tam možnosť ubytovania s 20 miestami, možnosť hrať sa na vodnom ihrisku a chytať ryby tak ako v zariadeniach, kde sa touto vecou zaoberajú. V zimnom období budú v tomto priestore zabíjačky," doplnil.



Spoločnosť zabezpečuje i rekonštrukciu bazéna v Baníku, v pláne má i rekonštrukciu blízkeho hotela pri kúpeľoch, ktorý získala do svojho vlastníctva.