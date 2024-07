Bojnické podujatie Legendy ožívajú ponúklo 9 dramatizovaných príbehov

Bojnice 22. júla (TASR) - Dramatizované príbehy z histórie Bojnického zámku, podhradia i regiónu ponúklo na rôznych miestach v centre Bojníc počas víkendu podujatie Legendy ožívajú. Štvrtý ročník kultúrnej akcie Divadelnej spoločnosti sa v tomto roku dotýka šafranu. Verejnosť ju bude môcť ešte navštíviť 17. augusta.



Návštevníci sa mohli zoznámiť s príbehmi o čiernej pani, vílach na jazere, bojnickej lipe, stĺpe hanby, bojnických páračkách, Jánovi Korvínovi, Zoborskej listine či ceste Magna via. "Už tradične hráme na deviatich miestach deväť legiend, pričom každá legenda odznie v rámci večera od 17.00 h do 23.00 h štyrikrát. Tento rok sme opäť pripravili tri nové," povedal pre TASR režisér podujatia Vojtech Bartko.



Aj v augustovom termíne tak návštevníci podľa neho uvidia tri nové legendy, ktoré sa tento rok venujú šafranu, keďže Bojnice boli v minulosti mekkou pestovania šafranu, v jeho vývoze i predaji. Išlo o komoditu, ktorá bola veľmi dôležitá pre bojnické panstvo. Počas večera návštevníci za legendami korzujú, pričom v bojnickom centre navštívia i miesta, ktoré nie sú tradične prístupné.



"Celý projekt je nielen o histórii a divadle, ale zároveň i o podpore cestovného ruchu. Bojnice sú totiž jednodňovou destináciou a väčšinou večer odchádzajú. Keďže toto podujatie pokračuje až skoro do polnoci, ľudia sú tu nútení zostať, ak sú z ďaleka, a na druhý deň si vymyslieť ešte nejaký program," priblížil Bartko.



Šafran sa nespomína len počas podujatia Legendy ožívajú, venované je mu celé kultúrne leto v Bojniciach. "Bude to i doslovne. Okrem toho, že sme trochu zmenili názvy podujatí a šafran do nich dostali, budeme ho i sadiť, a to v polovici augusta počas šafranovej nedele. Pozveme na to i ľudí, ktorí sa budú chcieť pridať a zasadíme 10.000 cibuliek tu priamo v historickej časti mesta," dodal Bartko, ktorý je i riaditeľom Kultúrneho centra Bojnice.