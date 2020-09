Bojnickej nemocnici hrozí, že jej zablokujú účty

Bojnice 23. septembra (TASR) - Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach hrozí, že jej budúci rok zablokujú exekútori účty. Dôvodom je koniec takzvanej exekučnej amnestie. Nemocnica v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) eviduje záväzky voči súkromným dodávateľom vo výške niekoľko miliónov eur. Krajská samospráva chce situáciu riešiť, potvrdil predseda TSK Jaroslav Baška.



Podľa trenčianskeho krajského poslanca Michala Ďurejeho pohľadávky vo výške niekoľko miliónov eur kúpila spoločnosť BFF. "Reálne máme pár mesiacov na to, aby sme niečo s miliónovými pohľadávkami urobili. Problémovo sa javia pohľadávky voči spoločnosti BFF, ktorá neprihlásila do oddlžovania svoju pohľadávku," ozrejmil.



Problém predseda TSK rieši, podľa jeho informácií spoločnosť BFF skúpila pohľadávky nielen bojnickej, považskobystrickej a myjavskej nemocnice, ale aj štátnych nemocníc. Avizoval, že chcú vládu požiadať o predĺženie exekučnej amnestie pre nemocnice až do roku 2025, ako aj o oddlženie ďaľších nemocníc, nielen štátnych. Systém, ktorý je nastavený zo zdravotného poistenia, podľa neho nestačí financovať nemocnice.



Snahou Ministerstva zdravotníctva SR je, aby v zdravotníckych zariadeniach k exekúciám vôbec nedošlo. "Dlhodobo spolupracuje s ministerstvom financií na riešení, ktoré by zamedzilo medziročnému narastaniu záväzkov po lehote splatnosti," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Dôvodom negatívnej bilancie hospodárenia v niektorých štátnych nemocniciach je nízka efektivita zapríčinená neoptimálnym využívaním ľudských zdrojov a často napríklad aj nevýhodné zmluvy uzavreté v minulých obdobiach, doplnila Eliášová. Rezort preto podľa nej presadzuje efektívne riadenie nemocníc, zosúladenie účtovníctva, rovnaké mesačné plánovanie, centrálne obstarávanie tovarov, služieb či liekov, zavádza jednotný reporting, controlling a správu záväzkov.



Rokovania o možných dodatočných zdrojoch pre systém verejného zdravotného poistenia podľa Eliášovej pokračujú. Definitívne rozhodnutie zatiaľ prijaté nebolo.