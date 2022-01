Bojnickí reštauratéri: Hostia sa do interiérov vracajú opatrne

Bojnice 5. januára (TASR) - Hostia sa do interiérov reštaurácií v Bojniciach vracajú opatrne. S opatreniami a preukazovaním potvrdení o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19 problém nemajú. Zhodli sa na tom oslovení majitelia reštaurácií v kúpeľnom meste.



"Hostia prišli dovnútra, bolo ich veľmi málo, pripisujem to skorému januárovému termínu. Keď bol lockdown, neboli turisti, je to čas pre domácich hostí. Väčšinou sú všetci doma, sú prázdniny. Nepripisujem to nezáujmu, skôr termínu a tomu, že turistický ruch je stále zastavený," skonštatoval pre TASR Andrej Lednický z Muzika restaurant.



Problém s preukazovaním potvrdení podľa neho reštaurácia nezaznamenala už od začiatku, Lednický to pripisuje tomu, že podnik je skôr tradičnou mestskou reštauráciou, väčšinou tam majú stálych hostí.



Jedna z bojnických reštaurácií zostala počas predchádzajúcich týždňov zatvorená. "Na sociálnych sieťach aj pred lockdownom sme propagovali, že chceme robiť jedlo do taniera. Skúšali sme aj rozvoz, aj okienkový predaj počas prvej a druhej vlny. Aj sa už darilo, nebolo to však to, čo sme chceli robiť. Jedlo zabalíme i teraz, ale nie je to gro našej činnosti," priblížil Lednický.



V reštaurácii boli podľa neho nastavení, že nechajú celý január ešte zatvorené, no povedali si, že 3. januára prídu do roboty. "Prognóza nám vyšla. Postupne sa budeme rozbiehať tak, aby sme boli pripravení na apríl, máj," dodal.



Otvorenie interiéru pre hostí ocenil i Marek Karaka z reštaurácie Alej Bojnice. "Aj keď sme potrebovali veľa vecí postíhať na otvorenie, je to príjemné. Je to krajšie, ako zabaliť jedlo do obalu. Práce bolo celkom dosť a uvidíme, čo bude ďalej," povedal Karaka.



Reštaurácia podľa neho uplynulé týždne fungovala cez okienkový predaj. "Nemôžeme sa sťažovať, že by bolo práce málo. Zamestnanci mali činnosť, zarábali sme pre nich peniaze," doplnil. Reštaurácia nezaznamenala väčšie problémy pri kontrolovaní potvrdení u hostí, aj keď jeden prípad "provokatéra" podľa Karaku zaznamenali.



Cez okienkový predaj fungovala aj Bojnická reštaurácia pod Klenbami. "Ľudí je určite menej ako predtým, keďže nie sú ešte zvyknutí na to, že sa interiér otvoril. Okienkovým predajom sme určite prišli o veľa zákazníkov i pokles tržieb bol značný," dodala Michaela Hornová.



Lednický podľa svojich slov očakáva, že príde ďalšie sprísnenie opatrení, dúfa však, že to bude počas januára a februára, keď nie je veľa hostí.