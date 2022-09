Bojnickú nemocnicu povedie naďalej P. Glatz

Bojnice 27. septembra (TASR) - Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach povedie naďalej Peter Glatz. Ten bol doteraz poverený riadením zdravotníckeho zariadenia. Staronový riaditeľ uspel vo výberovom konaní, do funkcie od 1. októbra ho menovali trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (26. 9.).



"Výberové konanie Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyhlásil 4. mája, prihlásili sa do neho piati uchádzači, všetci splnili podmienky," priblížil riaditeľ Úradu TSK Marek Briestenský s tým, že Glatz získal päť hlasov, ostatní štyria uchádzači nezískali ani jeden hlas.



Glatz bol poverený riadením nemocnice od septembra minulého roka, na riaditeľský post nastúpil z pozície manažéra pre value for money na Úrade TSK. V minulosti pôsobil na postoch vo viacerých firmách zdravotníckeho sektora či vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.



Za menovanie Glatza do funkcie riaditeľa hlasovalo 29 poslancov, proti boli dvaja.