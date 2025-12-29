< sekcia Regióny
Bojnickú zoo čakajú investície za približne päť miliónov eur
Národná zoo Bojnice je dnes domovom pre viac ako 2700 jedincov, vyše 360 druhov zvierat a je zapojená do 33 chovných programov na záchranu celosvetovo ohrozených živočíchov.
Autor TASR
Bojnice 29. decembra (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach bude mať nové záchytné centrum pre veľké mačkovité šelmy aj nový pavilón pre žirafy. Oba projektové zámery sú v hodnote približne päť miliónov eur, ďalší viac ako milión eur tam investoval jej zriaďovateľ, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, za posledné dva roky. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie MŽP.
„Súčasné vedenie envirorezortu pod Tomášom Tarabom (nominant SNS) chce z Národnej zoo Bojnice vybudovať renomovanú vedeckú inštitúciu,“ uviedlo MŽP SR.
Podporu zo strany zriaďovateľa vyzdvihol riaditeľ zoo Emil Divéky, ktorý podľa svojich slov verí, že s ňou envirorezort bude aj naďalej pokračovať v prospech rozvoja zoologickej záhrady.
„Podporujeme aktivity, vďaka ktorým umožňujeme najmä u detí pestovať pozitívny vzťah k zvieratám, zachovávať prežitie ohrozených druhov zvierat pre ďalšie generácie a tiež rozvíjať turizmus v príjemnom prostredí,“ doplnil generálny tajomník služobného úradu MŽP SR Marek Chovan, ktorý navštívil zoo s kufrom plným ovocia a zeleniny a spoločne s vedením zoo sa zapojil do kŕmenia zvierat. Chovan zároveň poďakoval všetkým zamestnancom za ich každodennú a nepretržitú starostlivosť o zvieratá počas celého roka.
Národná zoo Bojnice je dnes domovom pre viac ako 2700 jedincov, vyše 360 druhov zvierat a je zapojená do 33 chovných programov na záchranu celosvetovo ohrozených živočíchov. „Od svojich skromných začiatkov v roku 1955, keď v zoo pracovalo len sedem ľudí, sa postupne rozrástla na modernú inštitúciu so širokým záberom a dnes poskytuje prácu vyše 90 zamestnancom,“ spomenulo MŽP.
