Bojnickú zoologickú záhradu otvorili pred 70 rokmi

Bojnice 1. apríla (TASR) - Zoologická záhrada v Bojniciach si pripomína 70. výročie svojho otvorenia. Brány najstaršej a najnavštevovanejšej zoo po prvý raz pre verejnosť otvorili 1. apríla 1955. Národná zoo Bojnice o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.



„Bola to prvá zoo na Slovensku a v tom čase desiata v poradí v bývalom Československu. Na začiatku obdobia existencie tam pracovalo sedem ľudí - riaditeľ, zootechnik, účtovníčka, technický vedúci, dvaja ošetrovatelia zvierat a nočný strážnik,“ spomenula zoo.



Pôvodne sa v bojnickej zoo mali podľa nej nachádzať najmä zvieratá našich hôr, neskôr tam začali pribúdať aj exotické druhy.



„Plocha záhrady v začiatkoch predstavovala 24 hektárov. Hneď v prvom roku existencie zoo navštívilo 45.000 ľudí. Rekordnú návštevnosť sme zaznamenali v roku 1986, vtedy k nám prišlo 520.729 návštevníkov,“ priblížila zoo.



Vznik v súčasnosti rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR je spätý so susediacim Bojnickým zámkom, v ktorom sa v tom čase nachádzalo krajské múzeum. Jeho súčasťou bola i prírodovedná časť, mali tam i živé zvieratá, ktoré žili v hradnej priekope. Prvé zvieratá pochádzali práve z hradnej priekopy, bol to jeleň Paľo alebo diviačica Mara.



Bojnická zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií a členom Svetovej organizácie zoologických záhrad. Chová veľa zvierat, ktoré spadajú pod záchranný program CITES. Do voľnej prírody v rámci programov vypúšťa rysov ostrovidov, plamienky driemavé či bocianov bielych. Súčasťou zoo je i zooškola, ktorá bola otvorená ako prvá v bývalom Československu, dnes je z nej Environmentálne centrum. V areáli zoo je rehabilitačná stanica či záchytné centrum.