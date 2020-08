Bojnický mestský úrad prejde rekonštrukciou

Bojnice 3. augusta (TASR) - Budova Mestského úradu v Bojniciach prejde rekonštrukciou. Stavebnými prácami sleduje radnica zníženie energetickej náročnosti objektu, dotknú sa exteriéru i interiéru budovy. Financovať ich bude z operačného programu Kvalita životného prostredia.



"Práce budú pozostávať z rekonštrukcie obvodového plášťa objektu, vykurovania, výmeny osvetlenia za energeticky úspornejšie ako aj inštalácie fotovoltaických panelov," spresnilo mesto vo vestníku verejného obstarávania s tým, že projekt počíta i s výmenou okien a otvorov zasklených stien.



"Cieľom rekonštrukčných prác je úprava objektu so zámerom znížiť jeho energetickú náročnosť, ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov značná," skonštatovala bojnická samospráva.



Mesto už cez verejnú súťaž vybralo dodávateľa prác, ktorý rekonštrukciu zabezpečí za 165.455,95 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Radnica pôvodne počítala s nákladmi vo výške 179.117,02 eura bez DPH. Zmluvu o diele s bojnickou spoločnosťou Globál podpísala ešte koncom júna. Stavebné práce by mala uskutočniť do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska.