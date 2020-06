Bojnický zámok predĺžil otváracie hodiny, prehliadky sú bez sprievodcu

Bojnice 2. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice predĺžilo otváracie hodiny Bojnického zámku. V júni je múzeum pre verejnosť otvorené denne okrem pondelkov od 10.00 do 16.00 h, pre pandémiu nového koronavírusu návštevníci absolvujú prehliadkovú trasu individuálne. TASR o tom v utorok informovala tamojšia kultúrno-propagačná manažérka Petra Gordíková.



"Múzeum pre návštevníkov pripravilo špeciálnu prehliadkovú trasu, ktorá ponúka to najhodnotnejšie zo zbierok múzea a najzaujímavejšie z interiéru Bojnického zámku," načrtla Gordíková.



V aktuálnej situácii sú podľa nej prehliadky bez sprievodcu, ako i lektorského výkladu a návštevníci prechádzajú po prehliadkovej trase individuálne za pomoci sprievodných textov. "Tie sú k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej podobe. Tlačené sprievodné texty dostanú návštevníci bezplatne v pokladnici múzea. Elektronickú verziu si môžu stiahnuť prostredníctvom QR kódu do svojho mobilného zariadenia priamo pri vstupe do múzea," priblížila.



Návštevníci počas prehliadky zámku musia počítať s niektorými obmedzeniami. "Pred vstupom do objektu im zamestnanci múzea merajú telesnú teplotu a žiadajú ich o dezinfekciu rúk. Povinní sú tiež nosiť rúška a dodržiavať odstupy," dodala Gordíková.



Vstup do zámku je regulovaný. Detské a večerné prehliadky, ako i prehliadky zámku so sprievodcom v slovenskom i cudzom jazyku múzeum vzhľadom na súčasnú situáciu dočasne vyňalo zo svojej ponuky.