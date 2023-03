Bojnický zámok bude od apríla pre verejnosť otvorený dlhšie

Bojnice 27. marca (TASR) - Bojnický zámok bude od apríla otvorený pre verejnosť dlhšie. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice predĺži otváracie dni aj hodiny. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Návštevníci si expozície múzea budú môcť od apríla pozrieť denne okrem pondelka od 10.00 h do 16.00 h. Počas veľkonočných sviatkov bude jarne vyzdobený Bojnický zámok sprístupnený aj v pondelok," uviedla Gordíková.



Záver apríla podľa nej prinesie otvorenie letnej sezóny aj dlho očakávané spustenie podujatia Strašidelný zámok. "Pilotný ročník ponesie názov 1888 a vyrozpráva príbeh o temných tieňoch ľudských slabostí a otváraní svetov, ktoré by mali ostať naveky uzamknuté. Podujatie sa uskutoční v termínoch od 28. apríla do 1. mája a od 5. do 8. mája," dodala.