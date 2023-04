Bojnický zámok bude patriť rozprávkam

Bojnice 8. apríla (TASR) - Bojnický zámok bude v júni opäť patriť rozprávkovým príbehom. Jubilejný, 25. ročník podujatia sa ponesie v duchu kráľovských rozprávok. TASR o tom informovala PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



"Organizátori tradičného rodinného podujatia pozývajú tentoraz nahliadnuť návštevníkov do života na kráľovskom dvore a spoznať osudy členov kráľovských rodín. Režisér Róbert Mankovecký vybral pre aktuálnu sezónu tri príbehy – Žabí princ, Pyšná princezná a Kráľ času," načrtla Gordíková.



Tradične budú do rozprávkového príbehu podľa nej zapojení aj detskí návštevníci, počas prehliadky zámku budú zbierať svetlo, ktorého iskra dokáže šíriť medzi ľuďmi dobro a lásku. "Rozprávkový zámok sa začne 14. júna, prvá etapa potrvá do 18. júna. Rozprávkové podujatie bude pokračovať v ďalšom týždni od 21. do 25. júna," priblížila.



Podujatie prináša SNM – Múzeum Bojnice pravidelne na konci školského roka. "Špeciálna inscenovaná prehliadka spája romantické priestory zámku s múdrosťou rozprávok. Rozprávkový zámok patrí každoročne medzi najnavštevovanejšie podujatia múzea," pripomenula Gordíková.