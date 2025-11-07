< sekcia Regióny
Bojnický zámok bude patriť strašidelným legendám z jeho histórie
Legendy odohrajú herci z Divadelnej spoločnosti.
Autor TASR
Bojnice 7. novembra (TASR) - Divadelné a strašidelné prevedenie legiend z Bojnického zámku ponúknu počas piatkového a sobotného (8. 11.) večera prehliadky v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Bojnice. Pripravili ich umelci z hornej Nitry ako poďakovanie múzeu pri príležitosti jeho tohtoročného 75. výročia založenia.
Legendy odohrajú herci z Divadelnej spoločnosti. „Rozhodli sme sa podporiť múzeum naším umením. Vzhľadom na to, že väčšina zo všetkých účinkujúcich, ktorí sa počas piatku a soboty predstavia, sú aj bývalé strašidlá zo všetkých festivalov na zámku, rozhodli sme sa mu dať malý darček,“ povedal pre TASR Vojtech Bartko z Divadelnej spoločnosti.
Herci podľa neho dali dohromady legendy zo zámku a pod hlavičkou projektu Legendy ožívajú, ktorý tento rok oslávil piate výročie, pripravili večerné prehliadky. „Na návštevníkov čaká 50 účinkujúcich, ktorí sú priamo v zámku a ďalší v jeho okolí. Môžu sa tešiť na možno staré, dobré, známe legendy a povesti, vždy v inom šate. Bude tma. Zámok vždy inak vyzerá, keď je reálne v tme, ako keď je zatemnený cez deň. Verím, že atmosféra, ktorú si spoločne vytvoríme s divákmi, bude nezabudnuteľná,“ priblížil.
Bartko spresnil, že návštevníci počas prehliadok stretnú na zámku čiernu a bielu pani, posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku grófa Jána Františka Pálffyho či krutú Annu Rosinu, ktorú v činoch porovnávali s Alžbetou Báthoryovou.
Podujatie Strašidelné legendy ožívajú na Bojnickom zámku sa bude konať v piatok a sobotu od 17.00 h do 22.00 h.
Legendy odohrajú herci z Divadelnej spoločnosti. „Rozhodli sme sa podporiť múzeum naším umením. Vzhľadom na to, že väčšina zo všetkých účinkujúcich, ktorí sa počas piatku a soboty predstavia, sú aj bývalé strašidlá zo všetkých festivalov na zámku, rozhodli sme sa mu dať malý darček,“ povedal pre TASR Vojtech Bartko z Divadelnej spoločnosti.
Herci podľa neho dali dohromady legendy zo zámku a pod hlavičkou projektu Legendy ožívajú, ktorý tento rok oslávil piate výročie, pripravili večerné prehliadky. „Na návštevníkov čaká 50 účinkujúcich, ktorí sú priamo v zámku a ďalší v jeho okolí. Môžu sa tešiť na možno staré, dobré, známe legendy a povesti, vždy v inom šate. Bude tma. Zámok vždy inak vyzerá, keď je reálne v tme, ako keď je zatemnený cez deň. Verím, že atmosféra, ktorú si spoločne vytvoríme s divákmi, bude nezabudnuteľná,“ priblížil.
Bartko spresnil, že návštevníci počas prehliadok stretnú na zámku čiernu a bielu pani, posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku grófa Jána Františka Pálffyho či krutú Annu Rosinu, ktorú v činoch porovnávali s Alžbetou Báthoryovou.
Podujatie Strašidelné legendy ožívajú na Bojnickom zámku sa bude konať v piatok a sobotu od 17.00 h do 22.00 h.