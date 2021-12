Bojnický zámok bude pre návštevníkov otvorený do 15.00 h

Bojnice 17. decembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice opäť otvára od soboty 18. decembra svoju expozíciu pre verejnosť. Zámok budú môcť záujemcovia navštíviť v upravených otváracích hodinách. TASR o tom v piatok informovala kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



"Návštevníci si budú môcť pozrieť priestory zámockého prehliadkového okruhu. Ten je obohatený o vianočnú výzdobu a ukážky stolovania," priblížila Gordíková.



Múzeum podľa nej zároveň upozorňuje na dočasnú zmenu otváracích hodín. "Bojnický zámok bude pre verejnosť prístupný od stredy do nedele v čase od 10.00 do 15.00 h," doplnila.



Na základe platnej vyhlášky je vstup do múzea umožnený v režime OP, teda osobám plne očkovaným alebo osobám, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali za predchádzajúcich 180 dní.