Bojnický zámok je opäť prístupný verejnosti

Bojnice 20. apríla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) -Múzeum Bojnice v utorok opäť otvorilo brány Bojnického zámku pre širokú verejnosť. Prehliadku návštevníci absolvujú bez lektora, pred vstupom sa musia preukázať negatívnym testom na nový koronavírus, informovala TASR kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



Návštevníci si môžu vybrať z dvoch prehliadkových okruhov. "Zámocký prehliadkový okruh približuje bývanie šľachty. Horúcou novinkou okruhu je interaktívna multimediálna projekcia, ktorá prostredníctvom moderných technológií a s využitím archívneho obrazového materiálu približuje dobové obrazy zámku v kontraste so súčasnosťou," načrtla Gordíková.



Galerijný okruh návštevníkom podľa nej prináša to najlepšie zo zbierkového fondu múzea vrátane priestorov Huňadyho sály a zámockej kaplnky. "Zaujímavosťou okruhu sú dotykové monitory, ktoré umožnia pozrieť si vybrané zbierkové predmety s využitím moderných technológií," spomenula.



V aktuálnej situácii sa prehliadky uskutočňujú bez sprievodcu, návštevníci prechádzajú zámkom za pomoci sprievodných textov. Tie sú k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej podobe. Elektronickú verziu si môžu záujemcovia stiahnuť do svojho mobilného zariadenia, a to prostredníctvom QR kódu alebo priamo z webovej stránky múzea. "Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú návštevníci múzea povinní počas prehliadky zámku strpieť niektoré obmedzenia. Pred vstupom do objektu musia predložiť negatívny test nie starší ako sedem dní. Zároveň sú povinní prekryť si ústa a nos respirátorom," dodala Gordíková.



Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 h do 15.00 h.