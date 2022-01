Bojnický zámok je viditeľnejší, múzeum testuje nové osvetlenie

Bojnice 11. januára (TASR) - Bojnický zámok je vo večerných a nočných hodinách viditeľnejší. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice totiž zabezpečuje výmenu osvetlenia národnej kultúrnej pamiatky.



"Momentálne testujeme nové LED svietidlá, ktoré by mali byť jednak ekonomickejšie ako staré halogénové, zároveň trvácnejšie. Keďže už v minulosti zámok nebolo veľmi vidieť, hlavne od Prievidze, naším cieľom je, aby bol viditeľný počas celého roka a celých nocí, čo môžeme dosiahnuť práve využívaním súčasných technológií," načrtol v utorok riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Igor Socha.



Z deviatich, prípadne 11 halogénových svietidiel podľa neho fungovalo päť, každé z nich malo výkon 2000 wattov, čo bolo finančne náročné. "Namiesto týchto piatich svietidiel za rovnakých finančných nákladov sme pomocou LED svietidiel schopní vysvietiť celý zámok. Ešte nemáme dodané všetky svietidlá, vymenené sú dve tretiny," priblížil.



Ukončiť kompletnú výmenu svietidiel chcelo múzeum ešte vlani. "Dúfali sme, že to zabezpečíme ešte vlani pred Vianocami, ale, bohužiaľ, je problém s dodaním čipov, ktoré všetky tieto moderné technológie obsahujú, a tým aj s dodaním dostatočného počtu svietidiel tak, aby sme vedeli zámok kompletne osvetliť," ozrejmil Socha.



Zámok by podľa neho mohol mať kompletne nové osvetlenie ešte koncom januára alebo začiatkom februára. Investíciu financuje múzeum z vlastných zdrojov.