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Bojnický zámok patrí príbehu Malého princa, podujatie potrvá do nedele

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Pohľad na Bojnický zámok. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Detských i dospelých návštevníkov priestormi zámku sprevádza približne 60 účinkujúcich, sú medzi nimi amatérski i profesionálni herci, speváci i tanečníci.

Autor TASR
Bojnice 24. júna (TASR) - Bojnický zámok opäť patrí príbehu Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho. V poradí 28. ročník podujatia Rozprávkový zámok tam tento týždeň potrvá od stredy do nedele (28. 6.).

Príbeh Malého princa si návštevníci mohli pozrieť aj minulý týždeň od 17. do 21. júna. Detských i dospelých návštevníkov priestormi zámku sprevádza približne 60 účinkujúcich, sú medzi nimi amatérski i profesionálni herci, speváci i tanečníci. Samotný Malý princ je bábkou. Podobne ako v knihe, i toto podujatie ponúka posolstvo a upozorňuje na hodnoty.

Malý princ je jedno z najkrajších diel svetovej literatúry, veľmi sa tešíme, že prišiel aj na Bojnický zámok,“ povedala pre TASR organizátorka podujatia Petra Roháčová.

Podujatie pripravuje agentúra Rozprávkový svet a Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice, každoročne sa koná v júni ako darček pre deti za ich usilovnosť a snahu počas celého školského roka.

Rozprávkový zámok, ktorý už takmer tri desaťročia patrí medzi najobľúbenejšie podujatia na Bojnickom zámku, nie je len programom pre deti. Ide o multisenzorický zážitok pre celé rodiny, prepája generácie a vytvára spomienky, na ktoré sa nezabúda,“ priblížilo múzeum.
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