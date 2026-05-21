Bojnický zámok ponúkne počas Noci múzeí a galérií prehliadky
Program podujatia ponúkne i interaktívnu prezentáciu histórie a vývoja vyobrazení Bojnického zámku pod názvom Bojnický zámok včera a dnes.
Autor TASR
Bojnice 21. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice sa i tento rok pripojí k celoeurópskej iniciatíve Noc múzeí a galérií. Pre návštevníkov pripravilo na sobotu (23. 5.) večerný program, ktorý ponúkne i komentované prehliadky zámockej hrobky. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.
„Počas jedinečného večera otvoria kultúrne inštitúcie svoje priestory od súmraku až do polnoci a ponúknu návštevníkom nevšedné zážitky plné objavovania,“ uviedlo múzeum.
Na návštevníkov v sobotu večer podľa neho čakajú komentované prehliadky zámockej hrobky s názvom Príbeh vytesaný do kameňa, počas ktorých sa dozvedia o udalostiach po úmrtí grófa Jána Pálffyho i informácie o tamojších sarkofágoch. Jednotlivé vstupy múzeum naplánovalo o 17.00 h, 18.00 h, 19.00 h, 20.00 h a 21.00 h.
Program podujatia ponúkne i interaktívnu prezentáciu histórie a vývoja vyobrazení Bojnického zámku pod názvom Bojnický zámok včera a dnes, vstupy budú každú polhodinu od 17.00 h do 21.00 h. Súčasťou programu budú i večerné prehliadky nádvorí Bojnického zámku, ktoré potrvajú od 17.00 h do 22.00 h.
„Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečnú atmosféru zámku po zotmení a na program, ktorý priblíži históriu i tajomstvá pamiatky z novej perspektívy,“ dodalo múzeum.
