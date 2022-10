Bojnický zámok prináša porovnanie umeleckého uvažovania o histórii

Bojnice 1. októbra (TASR) - Porovnanie umeleckého uvažovania o histórii z prelomu 19. a 20. storočia a súčasnosti prináša výstava Sprítomnenie pamäti v priestoroch Bojnického zámku. Staršiu generáciu prezentujú diela sochára Jozefa Damka, rodáka z Nitrianskeho Pravna, mladšiu zase maliara Dávida Bátoru z Prievidze.



"Damko tvoril klasické sochy, busty, náhrobky na prelome 19. a 20. storočia. Bátora, ktorý študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici, prezentuje najsúčasnejší spôsob tvorby, používa ploter, počítač aj klasickú maľbu a prepája to," načrtla pre TASR vedúca oddelenia správy a muzealizácie zbierok, kurátorka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Andrea Smitková.



Výstava tak podľa nej ponúka prepojenie klasického náhľadu na pamäť so súčasnou technológiou, prístupmi k pamäti. "Bátora sa totiž programovo venuje starým pamiatkam, kultúrnej hodnote, starým obrazom a v podstate ich pretrváva na nové a tento proces je robený u neho cez počítač," priblížila.



Damko celý svoj tvorivý život prežil v Budapešti, niektoré jeho realizácie sú aj v Ríme, je veľmi významným, no na Slovensku neznámym, skonštatovala Smitková. "Väčšinu jeho pozostalosti spravuje práve SNM - Múzeum Bojnice," podotkla.