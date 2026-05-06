Bojnický zámok prinesie v júni príbeh Malého princa
Už 28. ročník podujatia sa bude na zámku konať od 17. do 21. júna a od 24. do 28. júna. Pripravujú ho agentúra Rozprávkový svet a SNM - Múzeum Bojnice.
Autor TASR
Bojnice 6. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice bude v druhej polovici júna opäť patriť rozprávkam. Tohtoročný Rozprávkový zámok prinesie zážitok inšpirovaný nadčasovým dielom Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.
„Návštevníci sa vydajú na cestu, kde sa rozprávkový svet prelína s hlbokým posolstvom o tom, čo je v živote skutočne dôležité,“ načrtlo múzeum.
V dnešnej dobe plnej zhonu a merateľných úspechov podľa neho podujatie ponúka priestor spomaliť, zamyslieť sa a znovu objaviť hodnoty ako priateľstvo, empatia, zodpovednosť a schopnosť vidieť srdcom, pretože to podstatné je očiam neviditeľné.
„Rozprávkový zámok, ktorý už takmer tri desaťročia patrí medzi najobľúbenejšie podujatia na Bojnickom zámku, nie je len programom pre deti. Ide o multisenzorický zážitok pre celé rodiny, prepája generácie a vytvára spomienky, na ktoré sa nezabúda,“ priblížilo múzeum.
Už 28. ročník podujatia sa bude na zámku konať od 17. do 21. júna a od 24. do 28. júna. Pripravujú ho agentúra Rozprávkový svet a SNM - Múzeum Bojnice.
