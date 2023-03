Bojnický zámok sa na hodinu ponorí do tmy, zapojí sa do Hodiny Zeme

Bojnice 24. marca (TASR) - Bojnický zámok sa v sobotu (25. 3.) na hodinu ponorí do tmy. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice sa tak zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Vonkajšie osvetlenie zámku múzeum zhasne od 20.30 do 21.30 h. Obyvatelia si tak budú môcť vychutnať pohľad na zámok osvetlený len svetlom hviezd a blízkeho mesta," uviedla Gordíková.



Cieľom iniciatívy Svetového fondu na ochranu prírody je upriamiť pozornosť na otázky globálneho otepľovania a svetelného znečisťovania. Hodina Zeme patrí medzi najväčšie celosvetové akcie so zapojením širokej verejnosti. Spolupatričnosť vyjadruje každoročne zhasnutím svetiel viac ako miliarda ľudí na celom svete.



SNM – Múzeum Bojnice sa do iniciatívy zameranej na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatickej zmeny zapája pravidelne už niekoľko rokov. "Osvetlenie Bojnického zámku múzeum na podporu ekologického projektu zhaslo prvýkrát v roku 2010," pripomenula Gordíková.