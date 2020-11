Bojnický zámok sa odel do vianočného šatu, navštívi ho i svätý Mikuláš

Bojnice 30. novembra (TASR) - Priestory Bojnického zámku sa aj počas tohtoročných Vianoc zaplnia vôňou ihličia a leskom vianočných ozdôb. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravilo sviatočné prehliadky zámku, k sviatočnej atmosfére môžu prispieť i samotní návštevníci. Vianoce na zámku sa začnú 6. decembra.



"Vybrané miestnosti múzea zdobia vianočné dekorácie. Chýbať nebudú ani vianočné stromčeky a tradičné hudobné melódie. Detskí návštevníci sa môžu tešiť na drobné potešenie vo forme sladkých mikulášskych a vianočných balíčkov," načrtla kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



Zaujímavosťou tohtoročných Vianoc na zámku je podľa nej aj veľký adventný veniec na prvom hradnom nádvorí. Prvú sviečku na ňom rozsvietili návštevníci už v nedeľu (29. 11.). "K vianočnej výzdobe Bojnického zámku môžu tento rok prispieť aj samotní návštevníci múzea. Stačí, ak so sebou na prehliadku prinesú ľubovoľnú ozdobu a zavesia ju na vianočný stromček. Na oplátku dostanú od zamestnancov múzea drevenú vianočnú ozdobu s motívom Bojnického zámku," priblížila Gordíková.



Vianoce na zámku potrvajú až do 6. januára 2021. Ešte predtým však na zámok zavíta svätý Mikuláš. Deti ho budú môcť osobne stretnúť a pozdraviť v piatok 4. decembra a sobotu 5. decembra. Návštevy bude vítať od 12.00 do 18.00 h. "Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa vianočné prehliadky zámku uskutočnia bez lektorského výkladu a sprievodného slova. Návštevníci sa budú môcť po zámockej trase pohybovať individuálne a sami si určovať tempo prehliadky," dodala kultúrno-propagačná manažérka múzea.