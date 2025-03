Bojnický zámok sa ponorí do tmy, múzeum sa zapojí do Hodiny Zeme

Bojnice 21. marca (TASR) - Bojnický zámok sa v sobotu (22. 3.) na hodinu ponorí do tmy. Vypnutím vonkajšieho osvetlenia zámku od 20.30 do 21.30 h sa tak Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme. TASR o tom v piatok informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Cieľom iniciatívy Svetového fondu na ochranu prírody je upriamiť pozornosť na otázky globálneho otepľovania a svetelného znečisťovania. Hodina Zeme patrí medzi najväčšie celosvetové akcie so zapojením širokej verejnosti," pripomenula Gordíková.



Aj malé zmeny v každodennom živote podľa nej môžu mať veľký dosah na ochranu životného prostredia. "Stačí tak málo, zhasnúť svetlo, keď opúšťame miestnosť, myslieť na triedenie odpadu, šetriť vodou alebo uprednostňovať lokálne produkty. Malý krok dnes, veľký rozdiel zajtra," podotkla.



Osvetlenie Bojnického zámku múzeum na podporu ekologického projektu podľa nej zhaslo po prvýkrát v roku 2010 a v tejto tradícii pokračuje dodnes.