Bojnický zámok sprístupnil nový prehliadkový okruh

Bojnice 5. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice sprístupnilo na začiatku novembra nový, tzv. zimný okruh po Bojnickom zámku. Ten nahradí dva doterajšie, ktoré opäť zaradí do ponuky budúci rok. Novinkou je i návrat lektorov.



"Od 1. novembra prechádza múzeum väčšími zmenami, súčasný Huňadyho a Pálfiho okruh nahradil tzv. zimný okruh. Ďalšou novinkou je, že prehliadky sú opäť sprevádzané. Návštevníci si tak priestory zimného okruhu budú môcť opäť pozrieť so sprievodcom, ktorý im porozpráva o histórii, ale doplní i určité zaujímavosti," uviedla PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Súčasťou zimného okruhu podľa nej budú tie najzaujímavejšie a zároveň najžiadanejšie priestory Bojnického zámku. "Chýbať nebude Grófsky byt, ľudia si tu budú môcť pozrieť napríklad Zlatú sálu, ale navštívia aj kaplnku, kde je umiestnený originál Bojnického oltára. Súčasťou budú aj tri poschodia stredného hradu, návštevníci si pozrú Huňadyho sálu s barokovým lustrom, zaujímavosťami sú i hrobka rodiny Pálfiovcov alebo prírodná travertínová jaskyňa pod zámkom," priblížila.



Prehliadka zimného okruhu trvá viac ako hodinu, keďže ide o skupinový okruh, jej čas sa bude odvíjať od tempa návštevníkov, ich veku či otázok na lektora.



Ponuka múzea v podobe zimného okruhu potrvá do konca marca budúceho roka, v apríli sa opäť rozšíri. "Zaviedli sme ho z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj to, že v rámci Huňadyho okruhu boli niektoré priestory, ktoré nie je bezpečné navštevovať v zimnom období, vyradili sa napríklad terasy. Zároveň sa SNM - Múzeum Bojnice snaží šetriť elektrickú energiu, týmto spôsobom bude osvetlená počas dňa len časť zámku," ozrejmila Gordíková.



So zimným okruhom podľa nej prichádzajú aj zmeny otváracích hodín múzea. "Verejnosti bude prístupné od stredy do nedele. Budeme otvorení vždy od 10.00 h do 15.00 h s posledným vstupom o 15.00 h," dodala.