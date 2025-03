Bojnický zámok za 118 rokov videlo 15.250.000 ľudí

Bojnice 12. marca (TASR) - Prvým návštevníkom na Bojnickom zámku podľa zápisu v knihe návštev bol v roku 1907 vojak z Rakúsko-Uhorska, za 118 rokov ho navštívilo 15.250.000 ľudí. Jubilejnou návštevníčkou sa v stredu dopoludnia stala Eva Hendrychová z Opavy, národnú kultúrnu pamiatku si prišla pozrieť s manželom a so synom počas dovolenky na Slovensku.



Byť jubilejným návštevníkom označila Hendrychová za príjemný pocit, že sa ním stane, vôbec netušila. "Sme na dovolenke, ubytovaní sme v Malých Bieliciach, výlet na Bojnický zámok nám odporučili. Zámok je naozaj krásny," povedala Hendrychová. Jej manžel Radek Hendrych doplnil, že na takom veľkom zámku ešte možno neboli. "To, že sme sa stali jubilejnými návštevníkmi, bude pre nás zážitok na celý život. Obzvlášť pre ženu, ktorá sa stala jubilejnou," doplnil Hendrych.



Návštevy na Bojnickom zámku si želal i jeho posledný šľachtický majiteľ - gróf Ján František Pálffy. O tom, že to realizoval ešte za vlastného života, svedčí i kniha návštev. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice to vie i z jeho testamentu z novembra 1907. "Táto návštevná kniha bola prvýkrát otvorená v máji 1907. Zámerom grófa bolo ukázať návštevníkom, ktorí do Bojníc prídu, to, čo vedel a nazhromaždil, teda umelecké skvosty, ktoré tu sú," priblížil knihovník SNM - Múzea Bojnice Erik Kližan.



Historicky prvým návštevníkom na zámku bol podľa neho príslušník rakúsko-uhorskej armády János. "Nevieme, odkiaľ bol, ale v ten deň tu bola skupina šiestich dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády," podotkol.



Bojnický zámok od roku 1907 do stredy si tak prezrelo 15.250.000 návštevníkov. "V prvom roku bolo návštevníkov iba zopár, niekoľko desiatok. Prvá tisícka bola v 20. rokoch 20. storočia, prvá 'stotisícka' padla v roku 1957, krátko na to zámok v roku 1961 alebo 1962 navštívilo 200.000 ľudí. Historické maximum bolo v roku 1986, keď zámok navštívilo 305.307 ľudí," zhrnul Kližan.



Vstupné na zámok bolo kedysi podľa neho vo výške jednej koruny, prvé bolo však dobrovoľné. "Išlo o odmenu pre kastelána, ktorý sprevádzal návštevníkov zámkom. Nemal pripravené nijaké texty, ľudí sprevádzal miestnosťami, kde gróf žil. Hovoril o tom, čo tam bolo za Pálffyovcov. Na zámku sa však sprevádzalo iba vtedy, keď tam gróf nebol, lebo si neželal publicitu," dodal.



Návštevné knihy i s menami návštevníkov boli celkovo štyri, od roku 1907 do roku 1951, odkedy vzniklo múzeum. To už malo vlastnú evidenciu formou predaných lístkov.