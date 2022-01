Bojovníci proti fašizmu vyzývajú na premenovanie ulice Dr. Jozefa Tisu

Varín 18. januára (TASR) – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vyzýva poslancov obecného zastupiteľstva vo Varíne v okrese Žilina, aby urýchlene prijali všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o premenovaní ulice Dr. Jozefa Tisa. Podľa vedúceho mediálneho oddelenia SZPB Braňa Ondruša by sa mal na odstránenie nezákonného stavu zamerať Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



Redakcia dvojtýždenníka, ktorého vydavateľom je SZPB, zároveň ponúka finančnú pomoc obyvateľom i obci Varín v okrese Žilina. Podľa Ondruša by mala pomoc slúžiť na náklady ľudí aj obce, súvisiace s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu.



Doplnil, že situácii vo Varíne sa SZPB venuje takmer 30 rokov. "Už v roku 1993 sme verejne protestovali proti pomenovaniu ulice po vodcovi slovenských fašistov a vojnových zločincov," uviedol Ondruš.



Okresná prokuratúra v Žiline podľa neho v roku 2005 skonštatovala, že prijatím uznesenia o premenovaní ulice v roku 1993 porušilo obecné zastupiteľstvo zákon o obecnom zriadení. "VZN o pomenovaní ulice po J. Tisovi je teda od počiatku nezákonné. Preto ponechávať terajšie pomenovanie ulice je nielen spoločensky neakceptovateľné, ale aj protizákonné a proti tomu by mala (špeciálna) prokuratúra robiť ráznejšie opatrenia," skonštatoval Ondruš, ktorý je zároveň šéfredaktorom dvojtýždenníka Bojovník.



Desiatich poslancov, ktorí sa v auguste 2021 zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva a nesúhlasili s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu, obvinila Národná kriminálna agentúra (NAKA) z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uznesením zrušil na podklade podaných sťažností uznesenie o vznesení obvinenia.