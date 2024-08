Bojovníkov v SNP pripomínajú v Prievidzi dva pomníky

Prievidza 19. augusta (TASR) - Boje počas Slovenského národného povstania (SNP) zasiahli i Prievidzu a jej okolie. Statočnosť partizánov i obete druhej svetovej vojny pripomína v okresnom meste dvojica pomníkov, okrem Pamätníka SNP na Banskej je to i rovnako monumentálny Pomník padlým v SNP priamo na Námestí slobody.



"Pomník padlým v SNP tvorí dominantu prievidzského Námestia slobody, teda jeho historickej časti. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ho na počesť bojovníkov a obetí druhej svetovej vojny a bojovníkov SNP," povedal pre TASR referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.



Autorom pomníka je akademický sochár Rudolf Pribiš, autorom architektonickej koncepcie je architekt Eugen Kramár v spolupráci so Štefanom Lukačovičom. "Tento monumentálny pomník budovali od roku 1946 do roku 1952 a má pripomínať významnú časť mesta najmä v protifašistickom odboji," doplnil Snoha.



Pieskovcový reliéf na horizontálnej časti pomníka podľa neho zobrazuje deviatich vojakov a partizánov odchádzajúcich so zbraňou do boja, ktorých sprevádza staršia žena a matka. "Postava na pylóne pomníka symbolizuje víťazstvo a slobodu. Na pylóne bola pritom dočasne po jeho dostavaní umiestnená päťcípa hviezda, ktorú ale v roku 1951 nahradila práve postava partizánky, keďže pôvodne zamýšľaná bohyňa víťazstva Niké ideologicky nevyhovovala," opísal s tým, že súčasťou pomníka za reliéfom na jeho severnej strane je aj tribúna.



Na udalosti počas SNP si spomínali pred časom i Prievidžania, ich spomienky uverejnil Prievidzský občasník. Prvá je z 28. augusta 1944. "Skupina partizánov obsadila Carpathiu a naložila na autá naftu, cukor a marmeládu. Po príchode ruských vojsk do mesta nás vysťahovali z vlastného rodinného domu, ktorý stál v blízkosti Carpathie. V dome si Rusi zriadili parný kúpeľ a na ňom si armáda vykonávala hygienickú očistu. S ubytovaním nám pomohol bývalý prokurista banky - pán Ďuriak, ktorý nám v priestoroch banky, terajšom mestskom úrade, vyčlenil jednu izbu. V budove sídlil aj veliteľ ruských vojsk, ktoré oslobodili mesto," tlmočil spomienku jedného z Prievidžanov Snoha.



Druhá spomienka podľa neho hovorí o udalostiach z 29. augusta 1944. "Stál som s puškou na našom skromnom námestí pred benzínovou pumpou. Hneď počas prvého dňa SNP zúčastnil som sa na nákladnom aute spolu s asi ďalšími 20 chlapmi oslobodenia židovského tábora. Táto akcia prebehla bez výstrelu. Niečo okolo 50 bývalých väzňov sa prihlásilo v Zemianskych Kostoľanoch o zbrane," priblížil Snoha.



SNP si mesto pripomína každoročne, pri pomníku na Námestí slobody organizuje spomienkovú slávnosť. Okrem nej už niekoľko rokov pripravuje i ďalší program na Mariánskom vŕšku, ktorého súčasťou býva zapálenie vatry a kultúrny program.