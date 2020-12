BOL V OHROZENÍ ŽIVOTA: Mužovi pomohli policajti z Trstína

Trnava 25. decembra (TASR) - Policajti z Trstína v okrese Trnava pomohli mužovi v ťažkej životnej situácii. Vo štvrtok (24. 12.) prijala polícia tesne pred polnocou oznámenie ženy, ktorá sa už niekoľko hodín nevedela spojiť so svojím priateľom. Muž mal odísť na neznáme miesto. Operačný dôstojník preto vyhlásil po hľadanom pátranie, informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



"V piatok ráno našli poľovníci muža, ktorý bol v ohrození života. Privolaná policajná hliadka mu ihneď poskytla potrebnú prvú pomoc a upokojovali ho až do príchodu záchranárov. Po prvotnom ošetrení muža následne previezli do trnavskej nemocnice," uvádza polícia.