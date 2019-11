Obec Bolešov v Ilavskom okrese vznikla v roku 1943 zlúčením obcí Piechov a Bolešov. Piechov bol starší, prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1233, obec sa do dnešných dôb nezachovala. Podľa starostu Bolešova Martina Ráca je obec vstupnou bránou do Bielych Karpát. „Leží na úpätí tohto pohoria, z druhej strany vidíme krásne Strážovské vrchy. Katastrom obce preteká rieka Váh, ktorá výrazne ovplyvňovala celú geológiu a život v obci. Tým, že Bolešov je prímestská obec, často ju navštevujú turisti, cykloturisti a víkendoví chalupári z okolitých miest – Dubnice nad Váhom či Trenčína,“ skonštatoval starosta. Na snímke pohľad do jednej z ulíc obce. V Bolešove 29. novembra 2019. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto:



Cenu Dedina ako pospolitosť získal Bolešov za otváranie sŕdc a búranie plotov

Bolešov preslávili majstrovstvá sveta a vesmíru v jazde na táčkach

Bolešov 30. novembra (TASR) – Obec Bolešov v Ilavskom okrese vznikla v roku 1943 zlúčením obcí Piechov a Bolešov. Piechov bol starší, prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1233, obec sa do dnešných dôb nezachovala.Podľa starostu Martina Ráca je Bolešov vstupnou bránou do Bielych Karpát.skonštatoval starosta.Bolešov má vodovod, je plynofikovaný a od minulého roku má aj kanalizáciu. Infraštruktúra podľa Ráca spĺňa podmienky, ktoré by mala mať každá obec.zdôraznil Rác s tým, že v Bolešove vzniká aj developerský projekt, ktorý rovnako môže pomôcť pokryť potrebu bývania.Ako dodal, s rozvojom bývania bude súvisieť aj potreba rozvoja najmä školskej infraštruktúry. V Bolešove je deväťročná základná škola, okrem domácich školákov ju navštevujú aj deti z okolitých obcí Borčice, Kameničany, Sedmerovec a Slávnica. Materská škola má tri triedy, jej kapacita je naplnená a obec podala projekt na rozšírenie o jednu triedu jaslí.Obrovským problémom budúcnosti bude podľa starostu nakladanie s odpadmi a dopravou nielen v Bolešove, ale v celom regióne. Ak sa nezačne riešiť nejaká koncepcie, o desať až 12 rokov podľa neho vybuchne veľký problém s odpadmi a so skládkami. „Je to časovaná bomba, ktorá nás tu všetkých počká,“ varuje starosta Bolešova.Obec Bolešov v Ilavskom okrese sa v tomto roku prvýkrát prihlásila do súťaže Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dedina roka. Hneď pri svojej premiére triumfoval Bolešov v kategórii 'dedina ako pospolitosť'. Hodnotiaca komisia ocenila otváranie sŕdc a búranie plotov.Podľa starostu Martina Ráca sa obec v minulých rokoch viackrát zapojila do projektu SAŽP Program obnovy dediny, získala dotácie a granty na obnovu zelene. Vedenie obce sa rozhodlo do súťaže Dedina roka tento rok zapojiť.priblížil starosta.Na to, aby sa ľudia spájali, bolo podľa Ráca treba vytvoriť nejaký priestor, kde by sa stretávali.zdôraznil Rác s tým, že v podobnom trende chcú pokračovať a obec viac otvárať.Kanalizáciu skolaudovali v minulom roku. Bola súčasťou veľkého projektu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, v rámci ktorého postavili čistiareň odpadových vôd v Nemšovej a odkanalizovali obce na pravom brehu Váhu od Slávnice po Nemšovú.Podľa starostu Martina Ráca bola v minulých rokoch medzi významnými investíciami aj rekonštrukcia základnej a materskej školy, výstavba novej veľkej telocvične pri základnej škole či rekonštrukcia administratívnej budovy na futbalovom štadióne, ktorá supluje aj kultúrny dom. Obec sa zapojila do niekoľkých projektov miestnej akčnej skupiny.doplnil starosta.Ako dodal, pred desiatimi rokmi bolo v Bolešove desať krčiem a osem obchodov. Dnes je tam jedna krčma a dva obchody, pripravuje sa otvorenie predajne mäsa. Podľa Ráca je to dôsledkom rastúceho počtu supermarketov v blízkych mestách.zdôraznil Rác s tým, že väčšina obyvateľov obce pracuje v Dubnici nad Váhom či Nemšovej. V Bolešove funguje aj píla, muštáreň a pestovateľská pálenica.Starosta je hrdý na športový a spoločenský život v obci. Futbalový klub Slovan Bolešov je jedným z najstarších na Slovensku, vznikol v rovnakom roku ako jeho slávnejší menovec v Bratislave. V tomto roku oslávil 100. výročie svojho vzniku.skonštatoval starosta.Z množstva kultúrnych a športových podujatí preslávili Bolešov majstrovstvá sveta a vesmíru v jazde na „táčkach“.uzavrel Rác.