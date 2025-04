Bombardovanie Nitry malo stovky obetí, hercov zachránila opona

Nitra 15. apríla (TASR) - Koniec druhej svetovej vojny bol v Nitre tragický. V čase konania mestského trhu pred veľkonočnými sviatkami došlo k bombardovaniu mesta, pri ktorom zahynuli stovky civilistov. Ako uvádza autor knihy Nitra, druhé Coventry? Štefan Košovan, prvé bomby začali zo sovietskych lietadiel dopadať 26. marca ráno.



Na mesto zaútočila sovietska letecká bombardovacia divízia 5. leteckej armády, vyzbrojená lietadlami americkej výroby Douglas A-20 Boston. Bolo to v čase, keď nemecká armáda Nitru opustila, zato v jej uliciach bolo množstvo civilistov, ktorí si prišli na trh nakúpiť na veľkonočné sviatky. Podľa Košovana dopadlo na mesto 266 bômb, ktoré zabili 345 ľudí, zničili 48 a poškodili 289 budov. Jedna z bômb zasiahla aj Veľprepoštský palác pod Nitrianskym hradom.



Medzi zničenými stavbami bolo tiež nitrianske divadlo, na ktoré spadla letecká bomba 27. marca. Herci v ňom práve na javisku skúšali obnovenú premiéru hry Rose Mary. Puma spadla do hľadiska a aj keď nevybuchla, spôsobila skraty v elektrickom vedení a rozsiahly požiar.



„Následne sa uvoľnila železná opona, ktorá hercov oddelila od horiaceho javiska, a tým ich vlastne zachránila. Nám sa táto spomienka dochovala zo spomienok divadelníkov Františka Kabrhela a Marie Svobodovej. Obaja sa neskôr stali členmi Nitrianskeho krajového divadla,“ uviedla dramaturgička Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Slavka Civáňová, ktorá v roku 2019 pripravila výstavu s názvom Nitra XXXXV.



Ako doplnila, budova pôvodného nitrianskeho divadla, postaveného v roku 1883, bola po zásahu leteckej bomby natoľko poškodená, že musela byť zbúraná. „Neskôr, v 80. rokoch minulého storočia, bola neďaleko miesta pôvodného divadla postavená budova, v ktorej DAB sídli dodnes,“ dodala Civáňová.



Tragické bombardovanie Nitry bolo počas komunistického režimu tabuizovanou témou. O dôvodoch útoku lietadiel Červenej armády na Nitru sa dodnes vedú diskusie, pretože k nemu došlo v čase, keď sa nemecká armáda z mesta celkom stiahla. Hovorí sa aj o pomste za to, že sa Nitra nezapojila do Slovenského národného povstania, útok mohol údajne smerovať aj na dôležité veliteľstvo gestapa, ktoré v Nitre sídlilo. Podľa Vojenského historického ústavu však malo ísť predovšetkým o likvidáciu možných ohnísk nemeckého odporu.



Obete bombardovania sú pochované v dvoch hromadných hroboch na Mestskom cintoríne v Nitre. V roku 2009 tu na ich počesť slávnostne odhalili pamätnú tabuľu.