Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

BOMBOVÁ HROZBA: Terčom je trnavská nemocnica

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 9. februára (TASR) - Polícia rieši ranné oznámenie o bombovej hrozbe vo Fakultnej nemocnici v Trnave. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Podľa TV Joj, ktorá o prípade informovala, prišiel v sobotu (7. 2.) do nemocnice výhražný mail, v ktorom žiadali peniaze.

Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila. Oznámenie o hrozbe pre TASR potvrdil aj hovorca nemocnice Matej Martovič, ktorý súčasne uviedol, že nemocnica výhražný mail prijala, no jeho znenie nešpecifikoval.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac