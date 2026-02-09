< sekcia Regióny
BOMBOVÁ HROZBA: Terčom je trnavská nemocnica
Policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 9. februára (TASR) - Polícia rieši ranné oznámenie o bombovej hrozbe vo Fakultnej nemocnici v Trnave. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Podľa TV Joj, ktorá o prípade informovala, prišiel v sobotu (7. 2.) do nemocnice výhražný mail, v ktorom žiadali peniaze.
Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila. Oznámenie o hrozbe pre TASR potvrdil aj hovorca nemocnice Matej Martovič, ktorý súčasne uviedol, že nemocnica výhražný mail prijala, no jeho znenie nešpecifikoval.
Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila. Oznámenie o hrozbe pre TASR potvrdil aj hovorca nemocnice Matej Martovič, ktorý súčasne uviedol, že nemocnica výhražný mail prijala, no jeho znenie nešpecifikoval.