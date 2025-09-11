< sekcia Regióny
Bombová hrozba v bratislavskom hoteli sa nepotvrdila
E-mailovú hrozbu oznámil hotel vo štvrtok nadránom.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Polícia vo štvrtok preverovala hrozbu súvisiacu s výskytom bomby v priestoroch jedného z hotelov v bratislavskom Ružinove. Prítomnosť bomby sa nepotvrdila. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Preverenie hrozby si vyžiadalo evakuáciu hotela.
„Na základe rozhodnutia vedenia hotela bola na mieste vykonaná evakuácia osôb a následne bola vykonaná pyrotechnická prehliadka hotela s negatívnym výsledkom,“ skonštatoval Pecek.
E-mailovú hrozbu oznámil hotel vo štvrtok nadránom. Hotel následne začal s evakuáciou niekoľkých stoviek ľudí, zväčša cudzincov, pre ktorých zabezpečili evakuačné autobusy. S ich dočasným ubytovaním pomohla mestská časť Ružinov. „Situáciu vyriešili kolegovia z úradu a poskytli telocvičňu na Základnej škole Mierová, ktorú máme pripravenú na takéto účely,“ priblížil starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.
„Na základe rozhodnutia vedenia hotela bola na mieste vykonaná evakuácia osôb a následne bola vykonaná pyrotechnická prehliadka hotela s negatívnym výsledkom,“ skonštatoval Pecek.
E-mailovú hrozbu oznámil hotel vo štvrtok nadránom. Hotel následne začal s evakuáciou niekoľkých stoviek ľudí, zväčša cudzincov, pre ktorých zabezpečili evakuačné autobusy. S ich dočasným ubytovaním pomohla mestská časť Ružinov. „Situáciu vyriešili kolegovia z úradu a poskytli telocvičňu na Základnej škole Mierová, ktorú máme pripravenú na takéto účely,“ priblížil starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.