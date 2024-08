Borbisovu ulicu v L. Mikuláši zatvoria, postavia tam spomaľovací pruh

Liptovský Mikuláš 6. augusta (TASR) - Borbisovu ulicu v Liptovskom Mikuláši od utorka zatvoria, neprejdú cez ňu ani autobusy. Cestári v tamojšej križovatke začnú s výstavbou spomaľovacieho pruhu, ktorý má upokojiť dopravu vo frekventovanej lokalite. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková.



"Obchádzková trasa bude počas nasledujúcich štyroch týždňov viesť cez ulice Jura Janošku, Nešporovu a Alexyho. Obyvateľom, ktorí bývajú priamo na Borbisovej ulici, bude vjazd umožnený. Zabezpečený je aj vývoz smetí," dodala hovorkyňa.



Na Borbisovej ulici sa nachádzajú tri autobusové zastávky, tie budú počas trvania stavebných prác zrušené. Vzniknú miesto nich tri nové dočasné autobusové zastávky na Priemyselnej a Nešporovej ulici.



"Cestári začnú so stavebnými úpravami na križovatke ulíc Borbisova, Tomášikova a Socháňova v utorok. Vybudovaním spomaľovacieho prahu v priestore križovatky chce radnica zvýšiť bezpečnosť a upokojiť dopravu vo frekventovanej lokalite," vysvetlila Perďoch Čapčíková. Práce by mali trvať do konca augusta, konkretizovala.