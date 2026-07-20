< sekcia Regióny
Borievkové pasienky vo Východných Karpatoch ohrozuje ústup pastvín
Biotop tvoria najmä krovinové porasty s dominantným zastúpením borievky obyčajnej a trávinno-bylinným podrastom.
Autor TASR
Medzilaborce 20. júla (TASR) - Borievkové porasty vo Východných Karpatoch postupne ubúdajú. Zistila to Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty, ktorá počas leta pravidelne monitoruje štyri lokality s výskytom biotopu európskeho významu - porastov borievky obyčajnej.
Biotop tvoria najmä krovinové porasty s dominantným zastúpením borievky obyčajnej a trávinno-bylinným podrastom. Vyskytujú sa v ňom aj ruže, vtáčí zob, svída či trnka. „Takýto biotop, najmä v počiatočných štádiách vývoja, je mimoriadne cenný - poskytuje útočisko vzácnym druhom rastlín, bezstavovcov a zároveň významne dotvára charakter našej krajiny,“ uviedli ochranári na svojej webovej stránke.
Borievkové porasty vznikajú predovšetkým na málo využívaných alebo opustených pasienkoch, často na strmších svahoch, kamenistých pôdach či menej dostupných miestach. Borievka pôvodne rástla najmä na stanovištiach s nedostatkom vody a živín, kde sa iným drevinám nedarilo. Výraznejšie sa na Slovensku rozšírila počas valašskej kolonizácie, keď sa lesy klčovali pre potreby chovu oviec.
Hlavnou príčinou úbytku borievky obyčajnej je podľa ochranárov ústup tradičného pasenia. „Bez pravidelnej pastvy lúky zarastajú náletovými drevinami a krovinami, ktoré borievku pripravujú o životne dôležité svetlo. K jej úbytku prispieva aj odstraňovanie krovín z lúk a pasienkov pri rozširovaní kultúrnych blokov poľnohospodárskej pôdy,“ vysvetlili zo Správy CHKO.
Výsledky monitoringu ukázali, že na sledovaných plochách chýba pastva aj pravidelná starostlivosť. Lúky preto postupne zarastajú a menia sa na les. Na zachovanie borievkových porastov je podľa Správy CHKO potrebné obnoviť najmä pravidelnú pastvu a starostlivosť o lúky.
Biotop tvoria najmä krovinové porasty s dominantným zastúpením borievky obyčajnej a trávinno-bylinným podrastom. Vyskytujú sa v ňom aj ruže, vtáčí zob, svída či trnka. „Takýto biotop, najmä v počiatočných štádiách vývoja, je mimoriadne cenný - poskytuje útočisko vzácnym druhom rastlín, bezstavovcov a zároveň významne dotvára charakter našej krajiny,“ uviedli ochranári na svojej webovej stránke.
Borievkové porasty vznikajú predovšetkým na málo využívaných alebo opustených pasienkoch, často na strmších svahoch, kamenistých pôdach či menej dostupných miestach. Borievka pôvodne rástla najmä na stanovištiach s nedostatkom vody a živín, kde sa iným drevinám nedarilo. Výraznejšie sa na Slovensku rozšírila počas valašskej kolonizácie, keď sa lesy klčovali pre potreby chovu oviec.
Hlavnou príčinou úbytku borievky obyčajnej je podľa ochranárov ústup tradičného pasenia. „Bez pravidelnej pastvy lúky zarastajú náletovými drevinami a krovinami, ktoré borievku pripravujú o životne dôležité svetlo. K jej úbytku prispieva aj odstraňovanie krovín z lúk a pasienkov pri rozširovaní kultúrnych blokov poľnohospodárskej pôdy,“ vysvetlili zo Správy CHKO.
Výsledky monitoringu ukázali, že na sledovaných plochách chýba pastva aj pravidelná starostlivosť. Lúky preto postupne zarastajú a menia sa na les. Na zachovanie borievkových porastov je podľa Správy CHKO potrebné obnoviť najmä pravidelnú pastvu a starostlivosť o lúky.