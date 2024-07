V ateliéri sochára Andreja Haršányho odhalili sochy pre orloj v USA

Borová 27. júla (TASR) - V ateliéri sochára Andreja Haršányho v obci Borová v Trnavskom okrese v sobotu o 17.00 h slávnostne odhalili sochy, ktoré poputujú do USA.



Ako informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK), umelecké diela budú súčasťou orloja pred Národným českým a slovenským múzeom a knižnicou v Cedar Rapids v štáte Iowa. Sochár vytvoril celkovo 12 sôch. "Predstavujú prisťahovalcov s profesiami, ktorí v minulosti odchádzali do USA za prácou a novou budúcnosťou," doplnil TTSK.



Národné české a slovenské múzeum a knižnica v meste Cedar Rapids sa zameriava na českú a slovenskú históriu a kultúru a takisto na osudy emigrantov a ich potomkov v USA. Múzeum bolo založené v roku 1974 a do súčasnej budovy sa presťahovalo v roku 1983.