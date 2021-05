Škola v Borskom Mikuláši spustila projekt na ochranu klímy

Borský Mikuláš 24. mája (TASR) – Základná škola v Borskom Mikuláši oficiálne spustila projekt s názvom Aktívna mobilita a zelené zariadenia v ZŠ Borský Mikuláš. TASR o tom informoval Peter Rozsár z občianskeho združenia Cyklokoalícia. Cieľom projektu je lepšia pripravenosť školy na zmeny klímy a zvýšenie povedomia žiakov, ale aj ich rodičov či pedagógov o tejto téme.



"Škola v Borskom Mikuláši je príkladom v tom, koľko žiakov do nej dochádza na bicykli. Dokazuje to aj fakt, že sa každoročne umiestňuje na popredných priečkach v súťaži Do školy na bicykli. Tento projekt môže školskú mobilitu posunúť ešte o úroveň vyššie a vytvoriť tak prvotriedne podmienky pre spôsob dochádzania, ktorý je zdravý a ekologický," uviedol Rozsár.



Projekt získal grant z Nórska v sume 25.000 eur a bol spolufinancovaný vo výške 4000 eur zo štátneho rozpočtu SR.



"V priestore medzi dvoma budovami školy bude v rámci projektu okrem iného vytvorená aj exteriérová ekoučebňa, ktorú budú môcť žiaci využívať v procese vyučovania. Tou najzaujímavejšou novinkou ale budú zmodernizované stojany na bicykle, ktoré získajú zelenú strechu či osvetlenie prostredníctvom fotovoltaických panelov," informoval Rozsár.



Spolu s otvorením projektu začali aj prípravy na tzv. školskom pláne udržateľnej mobility. Takýto materiál skúma, ako sa v súčasnosti žiaci aj pedagógovia dopravujú do školy. "Za obec môžem povedať, že budeme na výstupoch spolupracovať a urobíme všetko pre to, aby sa potrebné zlepšenia podarilo zrealizovať," doplnil starosta obce Borský Mikuláš Róbert Macek.