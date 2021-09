Na Záhorí budujú modernú elektrickú stanicu

Borský Svätý Jur 9. septembra (TASR) – Na Záhorí sa buduje najmodernejšia elektrická stanica, ktorá prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný dosah aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Informoval o tom predseda Predstavenstva Západoslovenskej energetiky Markus Kaune.



Nová elektrická stanica vyrieši dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Konkrétne ide o lokalitu ohraničenú najbližšími elektrickými stanicami Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne je nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem.



„Prepájanie európskej energetickej sústavy a možnosť väčšej implementácie obnoviteľných zdrojov je významným míľnikom pre budúcnosť energetiky. Sme radi, že sa u nás realizujú dôležité strategické investície do energetickej sústavy, ktoré majú dlhodobý význam a prínos pre koncových zákazníkov, ako aj postavenie Slovenska v Európe," informoval podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).



Flexibilnejšie riešenie požiadaviek na pripojenie zvýši atraktivitu lokality pozdĺž diaľnice D2 a prispeje k rozvoju podnikateľského prostredia. Konkrétny pozitívny dosah pocíti viac ako 90.000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne.



„Do regiónu prinášame významnú, a najmä strategickú investíciu do distribučnej sústavy. Elektrická stanica zníži poruchovosť a výrazne zvýši kvalitu dodávky elektrickej energie. Prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov," doplnil Kaune.



Ukončenie výstavby a zaradenie elektrickej stanice Borský Svätý Jur do distribučnej siete sa predpokladá do roku 2023.



„Spoločnosť Západoslovenská distribučná investuje do výstavby stanice takmer 11 miliónov eur. Nová elektrická stanica 110/22 kV prináša najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie," informoval predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Tomáš Turek.