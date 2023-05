V Boroch začali operovať, VšZP ich však zatiaľ nezazmluvnila

Bratislava 4. mája (TASR) - V Nemocnici Bory sa od začiatku mája začalo operovať. Zrealizovali tam onkogynekologické, ortopedické a neurochirurgické operácie, aj prvú chirurgickú operáciu s využitím robotickej technológie Da Vinci Xi. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) operačné programy zatiaľ nezazmluvnila, urobili tak iba súkromné zdravotné poisťovne. VšZP pre TASR reagovala, že s nemocnicou rokuje o zazmluvnení jednodňovej zdravotnej starostlivosti.



Generálneho riaditeľa nemocnice Ľuboša Lopatku vzniknutá situácia mrzí a verí, že sa ju podarí čo najskôr napraviť. "Po vyše mesiaci od oficiálneho otvorenia musíme pri plánovaní operačných zákrokov a hospitalizáciách začať robiť rozdiely medzi poistencami jednotlivých zdravotných poisťovní. Navyše, viac ako 50 percent z doteraz ošetrených pacientov bolo poistencami VŠZP," skonštatoval. Nemocnica do konca apríla vyšetrila vyše 2400 pacientov.



Aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti nemocnica poskytuje v režime verejného zdravotného poistenia iba pacientom zo súkromných poisťovní Dôvera a Union ZP. "Zmluva so štátnou VšZP naďalej pokrýva iba ambulantné a rádiodiagnostické výkony," ozrejmil hovorca siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Tomáš Kráľ.



VšZP potvrdila to, že s nemocnicou aktuálne rokuje o zazmluvnení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. "V primárnom záujme VšZP je momentálne naplniť potreby všetkých nemocníc podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň zabezpečiť kvalitnú ústavnú zdravotnú starostlivosť na celom Slovensku, čo sťažuje napätá finančná situácia v rezorte zdravotníctva," uviedla pre TASR.



Nemocnica Bory okrem operačných programov uviedla do prevádzky aj prvú lôžkovú časť a rozšírila činnosť oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, doplnil Kráľ. Ďalšie časti nemocnice budú uvádzané do prevádzky postupne. Začiatkom júna má byť otvorená pôrodnica s neonatológiou, v septembri plánuje nemocnica spustiť aj urgentný príjem a pracovisko dialýzy.