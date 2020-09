Základná škola v Bošanoch má šesť nových odborných učební

Bošany 3. septembra (TASR) Základná škola v Bošanoch v okrese Partizánske bude mať šesť nových odborných učební. Slúžiť budú pre výučbu jazykov i prírodných vied. Ich vybudovanie obecná samospráva financovala z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Do užívania ich škola odovzdala vo štvrtok.



„Zriadili sme šesť moderných učební, ktoré budú slúžiť na odborné vzdelávanie žiakov, to znamená na laboratórne práce, cvičenia," povedala riaditeľka ZŠ v Bošanoch Jana Kontúrová.



Najväčšou spomedzi nových učební je podľa nej biologicko-chemická učebňa, ktorá je rozdelená na dve časti. V jednej časti sa budú žiaci učiť v laviciach, v druhej je kompletne vybavené laboratórium. Škola tiež podľa riaditeľky zriadila i fyzikálnu učebňu, ktorá je rovnako rozdelená na pracovnú a laboratórnu časť.



„Ďalej sme zriadili dielňu, teda polytechnickú učebňu, ktorá na škole chýbala. Máme tam kompletne vybavené pracovné stoly pre žiakov s vŕtačkami či náradím. Ďalšie dve učebne sú jazykové, pretože učíme veľa hodín anglického jazyka a od tohto školského roka máme i nemecký a ruský jazyk. Ešte máme učebňu informatiky, ktorá bola vybavená notebookmi," priblížila Kontúrová.



Zriadenie odborných učební stálo približne 200 000 eur, obec investíciu financovala z Integrovaného regionálneho operačného programu a svojich zdrojov. „Nevybavovali sme učebne len technikou, nábytkom a pomôckami, ale sme ich kompletne aj vymaľovali a upravili tak, aby zodpovedali vzhľadom a funkčnosťou 21. storočiu," doplnila Kontúrová.



Nové odborné učebne nie sú jedinou investíciou do školstva v obci. „Obec okrem toho, že podporuje svojimi finančnými prostriedkami ZŠ, podporuje i materskú školu, ktorej rekonštrukciu sme ukončili minulý rok, a takisto sme zrekonštruovali základnú umeleckú školu. Celkovo obec vynaložila za posledných päť rokov na financovanie školstva, rekonštrukcie a opravy viac ako 700 000 eur," spomenul starosta Branislav Pajda.